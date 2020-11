PCR testy robia už aj v Námestove

Žilinská župa zriadila odberové miesto v Oravskej poliklinike v Námestove. Odbery tam budú robiť aj samoplatcom.

19. nov 2020 o 11:42 Martin Pavelek

NÁMESTOVO. Od stredy 18. novembra fungujú odberové miesta na antigénne (AG) testovanie na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach Žilinskej župy. V troch krajských nemocniciach a Oravskej poliklinike v Námestove využívajú aj PCR testy.

Námestovčania sa dočkali

Obyvatelia okresu Námestovo doteraz museli ísť za PCR testami do Dolného Kubína. Dostať sa tam mohli len na základe indikácie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Miesto v poliklinike im výrazne uľahčí diagnostikovanie ochorenia. Prevádzková doba je od 7.00 h do 15.00 h počas pracovných dní. Za dva dni ponuku využilo približne 60 záujemcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Konečne sa to podarilo. Dlho som poukazoval na nutnosť takéhoto odberového miesta v tak veľkom okrese, s takým veľkým počtom infikovaných ľudí,“ povedal podpredseda Žilinskej župy Igor Janckulík. „Z Oravy dochádza za prácou do zahraničia približne štyritisíc ľudí. Veľa z nich potrebuje negatívne PCR testy. Doteraz museli kvôli nim cestovať aj viac ako sto kilometrov, teraz ich budú môcť absolvovať takpovediac doma.“

Súvisiaci článok Celoplošné testovanie: Podrobné výsledky z obcí a miest na Orave Čítajte

Spokojná je aj županka Erika Jurinová. ,,Antigénové testovanie je určené pre každého, kto má záujem o pretestovanie a je pre verejnosť zadarmo. Platnosť takéhoto certifikátu je sedem dní.“ Potvrdila, že od budúceho týždňa budú PCR testy dostupné v Oravskej poliklinike aj samoplatcom.

Aj vďaka AG testom sa podarilo na Orave spomaliť šírenie koronavírusu. Predtým pribúdali v každom okrese desiatky denne, tento týždeň počet infikovaných z ani raz nepresiahol číslo desať.

V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne už tiež začali využívať v mobilnom odberovom centre okrem PCR testov, ktoré robia do 10.00 h, aj antigénne. Prevádzkové hodiny AG testovania sú od 10.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16.00 h. V oboch prípadoch len počas pracovných dní.