Ostávajú posledné týždne

Erik Vlčák bude nováčikom na prestížnej Rely Dakar.

19. nov 2020 o 10:00 Martin Gábor

ZÁKAMENNÉ. Púštne dobrodružstvo Rely Dakar sa nezadržateľne blíži. Orava bude mať prvýkrát dvojnásobné zastúpenie. Nováčik Erik Vlčák zo Zákamenného finalizuje prípravu. „Dolaďujeme posledné detaily na motorke. Napríklad

polepenie motorky, rôzne držiaky na GPS či bezpečnostné prvky. Všetko to robí technik tak, aby prvého decembra bola motorka pripravená na odchod do Marseille a odtiaľ do Saudskej Arábie. Dúfame, že sa už nevyskytnú žiadne komplikácie, keď už sme sa dostali tak ďaleko s prípravou.“

Mladý Zákamenčan by mal do Saudskej Arábie odletieť koncom decembra. „Českým jazdcom sa podarilo vybaviť súkromný let priamo z Prahy do Saudskej Arábie a ponúkli mi, že môžem ísť s nimi. Podľa všetkého pôjdeme 28. alebo 29. decembra a Dakar by sa mal začať 3. januára.“

Erik Vlčák sa plánoval zúčastniť pred veľkou premiérou na púštnom dobrodružstve na pretekoch v Tunisku, no pre koronavírus sa zrušili. „Veľmi som si chcel zajazdiť na piesku. Žiaľ, situácia sa mení zo dňa na deň. Snažím sa však jazdiť aspoň na Slovensku, či už na Záhorí, alebo doma na Orave.“

Organizátori stihli už aj zverejniť štartové čísla. Štefan Svitko bude mať pri dvanástej účasti jedenástku a nováčik Erik Vlčák 81. Obaja sa veľmi dobre poznajú. Dokonca náš najlepší slovenský jazdec prehovoril Erika, aby sa prihlásil. „Bol som vlani na Dakare ako manažér Slovnaft Rally tímu. Keď som videl, aké sú to preteky, chcel som si ich vyskúšať. Dlho som rozmýšľal, či poslať prihlášku.“

Rodák zo Zákamenného očakáva veľmi špecifický Dakar. „Minulý rok sme mali všetky informácie v dostatočnom predstihu. Tento rok je všetko také spomalené. O necelé tri týždne by sme mali vo Francúzsku nakladať motorku a všetky ostatné veci na loď, ale donedávna sme nemali žiadne inštrukcie od organizátorov. Dokonca nás tento rok nenaháňali ani s peniazmi za štartovné. Bolo trochu cítiť neistotu zo strany organizátorov, či sa vôbec pôjde. Uistili ma však, že urobia všetko preto, aby preteky hladko prebehli.“

Už v lete Erik hovoril, že si nedáva žiadne ciele ohľadom umiestnenia. Chce prísť do cieľa iba zdravý. „Na tom sa nič nemení. Dakarská rely je veľmi náročná pre každého jazdca, ktorý sa na nej zúčastní. Ja mám veľký rešpekt a dávam klobúk dole pred každým jazdcom, ktorý tieto preteky dokončí. A je jedno, či skončí na prvom, alebo poslednom mieste.“