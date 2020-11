Súd v Námestove opäť balí spisy. Vláda prekresľuje súdnu mapu

Na súde v Námestove je momentálne takmer 2 500 nevybavených spisov, v Dolnom Kubíne ani nie 900.

20. nov 2020 o 7:15 Dorota Mikulášová

ORAVA . Slovensko čaká veľká súdna reforma a už o dva roky má vzniknúť aj nová mapa súdov. Tých bude síce menej, ale sudcovia sa budú špecializovať len na jednu agendu, a teda rozhodovať by mali rýchlejšie a kvalitnejšie. Zvýšiť sa tak má aj dôvera ľudí v súdnictvo.

Pre Oravcov to znamená splynutie dvoch okresných súdov v Námestove a Dolnom Kubíne do jedného a centrom celého Oravského súdneho obvodu by sa mal stať Dolný Kubín.

Lepší Dolný Kubín

Podľa pracovnej verzie navrhovanej reformy možno územia oboch súdnych obvodov považovať za prirodzene spádové.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do Námestova dochádzajú obyvatelia z väčšieho územia a mesto je aj z hľadiska centrálnejšej polohy po cestnej sieti dostupnejšie než Dolný Kubín. Cesta na súd do Námestova má v priemere 20,4 kilometra a trvá 21,6 minúty, zatiaľ čo do Dolného Kubína cestujú občania priemerne 27,5 kilometra a 28,1 minúty.

Prečítajte si tiež Bagrovanie v ochrannom pásme TANAPu rieši aj polícia Čítajte

Napriek tomu by sa novým centrom Oravského súdneho obvodu mal stať Dolný Kubín. Dôvodom je veľkosť a hierarchicky vyššie umiestnenie mesta, čo zaručuje lepšie predpoklady pre rozvoj infraštruktúry a služieb, ktoré budú využívať aj návštevníci súdu.

Ľuďom sa novoty veľmi nepozdávajú a zväčša poukazujú na veľkosť okresu a nízku vybavenosť. „Každý okres bez rozdielu by mal mať súd. Ten štát je rozvinutý, kde má občan vybavenosť, prečo by mal človek z Oravskej Lesnej či Oravskej Polhory, Liesku alebo Vitanovej cestovať 50 až 60 kilometrov na súd a potom späť?“ píše na sociálnej sieti Lukáš. Pridávajú sa aj ďalší. „To nech už rovno ten okres zrušia, veď načo taký bez nemocnice či súdu,“ reaguje Jozef.