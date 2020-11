Vlky sa prestali ľudí báť. Nefér reakcia od známeho ochranára

Známy ochranár prirovnal Oravcov k ovciam.

23. nov 2020 o 20:07 Martin Pavelek

ORAVA. Od 1. novembra platí kvóta na odstrel 50 vlkov na Slovensku. Poľovníci majú čas do 15. januára alebo do naplnenia kvóty.

Ochranárom sa to nepáči, niektorým farmárom a poľovníkom sa počet zdá nízky.

Neadekvátna reakcia

Vlkov sa zastal Rudolf Pado, predseda Občianskeho združenia TATRY. Jeho blog čítala Mária Protušová z Námestova, poslala mu e-mail. „Príďte sa pozrieť na Oravu, do Námestova, Klina, Bobrova, kde vlci požrali ovce priamo z ohradených záhrad pri rodinných domoch, kde sa ovce počas leta pásli. Naposledy pred týždňom v Námestove v lokalite Čerchle. Som presvedčená, že vlky sú premnožené a ich stav treba redukovať. Aký postoj by ste zachovali Vy, ak by sa škoda stala Vám?“

Rudolf Pado zareagoval. „Za škody spôsobené chráneným živočíchom poskytuje štát náhradu. No mne škoda nastala. Práve Vy Oravci, veľkí kresťania, ktorí máte všetko v paži – ekológiu, iných ľudí, ste tu týždne behali po svadbách a do Poľska na nákupy a cele Slovensko ma teraz pre Váš egoizmus problémy. Že ste sa teraz cez víkend boli poslušne testovať, no lebo ste ako tie ovce. Pastier Matovič zavelil a tak ste naklusali...“

Mária Protušová ostala prekvapená. „V dobrej viere som mu opísala situáciu. Nebola by som reagovala, ale pred týždňom synovmu susedovi vošli vlci do uzamknutej ohrady, dvojmetrový plot preskočili. Potom išli do dvora iného domu. Myslia si, že tu žijeme na poľanách. Ale vlci prichádzajú do záhrad.“

Starostovia sú nahnevaní

K odpovedi sa dostal starosta Bobrova Anton Grobarčík a Klina Karol Revaj.

„Zráža ma, že predseda veľkého a známeho združenia si takto dovolí komentovať a má vyjadrenia na Oravu a Oravcov,“ komentuje Padovu reakciu Grobarčík. „Nie je to radový človek, ktorý si nevidí na kraj nosa, má rozhľad. Ale je to aj určitý obraz stavu spoločnosti.“

Redakcia dala možnosť Padovi reakciu vysvetliť.