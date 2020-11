Pavol Bača: Dolný Kubín chceme vrátiť na pozície z minulosti

Stihli odohrať iba sedem zápasov, čo je najmenej z celej súťaže. I napriek tomu zimujú na druhom mieste, keďže nestratili ani bod.

16. nov 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Nezvyčajnú jesennú časť majú za sebou hráči Dolného Kubína. Do ich futbalového života výrazne zasiahol koronavírus. Ako prví v štvrtej lige išli do karantény. „Bolo to dvojnásobne nepríjemné,“ hovorí tréner Pavol Bača. „Mali sme takmer mesačnú prestávku. Potom sme nastúpili na pôde vedúceho Makova a opäť prišla jednozápasová pauza. Určite to nebolo jednoduché, ale spoločnými silami sme to zvládli.“

Dlho neprišlo toľko divákov

Informácie o pozitívnom hráčovi Dolného Kubína sa objavili po pohárovom zápase s druholigovým Púchovom. Mužstvo pripravilo divákom krásny futbalový zážitok. Na tribúne sa po dlhej dobe tlieskalo, povzbudzovalo a dokonca sa ozývalo Dynamo do toho. Škoda, že tento príbeh nemal šťastný koniec. Favorit vyhral 4:2.