Pod Oravským hradom sa mal uskutočniť prvý polmaratón

Prihlásená už bola šesťdesiatka bežcov. Hlásili sa aj ďalší.

13. nov 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Mohla to byť krásna bodka za bežeckým rokom na Orave. Na mapu sa hlásilo nové podujatie. Pod Oravským hradom sa mal bežať 15. novembra polmaratón. „Už sme mali prihlásených 60 pretekárov. Hlásili sa nám ďalší. Chceli sme to urobiť na úrovni,“ povedal jeden z organizátorov Michal Suroviak.

Trať mala zaviesť účastníkov z Oravského Podzámku do Pribiša, potom späť a pokračovali by do Dolnej Lehoty a späť na štart. „Úvodný veľký kopec by pretekári obišli popri píle. Naspäť by ho zbehli. Prevýšenie na trati malo byť maximálne 100 metrov.“

Na premiéru si Polmaratón pod Oravským hradom musí rok počkať. „Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sme boli nútení zrušiť úvodný ročník. Ďakujeme za váš záujem a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami o rok. Určite sa nevzdáme a budúci rok preteky uskutočníme.“

Polmaratón sa síce neuskutoční, no päťčlenná skupina organizátorov si ho plánuje aspoň ten deň symbolicky zabehnúť. Verme, že o rok sa bežecká komunita stretne a spoločne si vychutná beh pod najkrajším hradom na Slovensku. Také je aj heslo podujatia.