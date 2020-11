Varia obedy zadarmo pre ľudí, ktorí si ich nemôžu dovoliť

Na začiatku im ostalo päť nepredaných obedov, ktoré nechceli vyhodiť do odpadu. Darovali ich. Teraz ich rozdávajú takmer tridsať.

10. nov 2020 o 13:12 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Zákaz vychádzania tvrdo zasiahol aj reštaurácie, ktoré nemali komu variť. Rozvoz jedla tvoril len zlomok bežného množstva predaných porcií z doby pred koronakrízou.

Nepriaznivá situácia zasiahla aj Botanica bistro na Hviezdoslavovom námestí. Dvaja bratia Dominik Dulka a Jaroslav Dulka s manželkou Agátou našli spôsob, ako sa realizovať.

Veria, že dobro sa dobrom odpláca

Dulkovci začali variť pre sociálne slabších ľudí. „Snažíme sa žiť tak, že to, čo dáme, dostaneme naspäť,“ hovorí Jaroslav. „Niektoré dni nám ostávali obedy, nechceli sme ich vyhodiť do koša. Na stránke Kubín drží spolu sme uverejnili oznam, že ponúkame päť obedov. Malo to veľkú odozvu, preto sme sa rozhodli, že budeme takto pomáhať.“

Botanica ale neponúka len jedlo, ktoré sa nepredá, ale varí osobitne pre kategóriu sociálne slabších spoluobčanov. Rozhodli sa pre dvadsať obedov, no teraz pripravujú denne už 27 porcií od pondelka do piatka. Po niektoré si chodia samotní stravníci, pár rozvážajú.

Jedenásť dostáva komunitné centrum Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie. Jeho zástupkyňa Daniela Bachyncová Giertliová vysvetlila, kde obedy končia. „Dávame ich jedenásťčlennej rodine, ktorá nemá matku. Klobúk dole pred Botanicou a jej majiteľmi. Zaslúžia si veľké poďakovanie a náš obdiv.“ Keby sa našli aj iné reštaurácie s podobnou ponukou, vedela by zariadiť, aby tento druh pomoci skončil v tých správnych rukách, respektíve v žalúdkoch.

Pomohli aj iní

„Sme radi, že okrem ľudí, ktorí takúto pomoc potrebujú, zareagovali aj podnikatelia, ktorí nám doniesli jednorazové obaly aj suroviny na prípravu jedla,“ povedal Jaroslav Dulka. „Potrebujeme od vás pomoc, aby sme mohli my pomáhať.“

S uvoľnením opatrení a možnosťou ľudí voľnejšie sa pohybovať mimo svojho domova ale bistro už varí viac porcií pre svojich zákazníkov. A tu nastáva problém.

„Doteraz sme mali viac času. Pracujeme s kvalitnejšími surovinami, mäso pochádza z farmy, hydina je chovaná na kukurici. Snažíme sa, aby si to mohli dovoliť širšie masy aj bežní ľudia. No pre sociálne slabšie rodiny si nemôžeme dovoliť takéto suroviny, lebo sú drahšie. Pre nich varíme osobitne z bežne dostupných, takých, aké používajú aj iné reštaurácie.“

Tvrdí, že urobia všetko preto, aby jedlo z ich bistra ďalej pomáhalo a nasýtilo hladných ľudí. „Pokiaľ nám to možnosti a fyzické sily dovolia, tak by sme chceli rozdávať 10 až 15 obedov denne."

