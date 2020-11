Bagrovanie v ochrannom pásme TANAPu rieši aj polícia

Starosta podal trestné oznámenie, chlapi sa pobili na ceste.

11. nov 2020 o 8:02 Martin Pavelek

ZUBEREC. „Choďte sa pozrieť do Zuberca do lokality Prieves. Stavajú tam štyri rekreačné chaty na území Tatranského národného parku, kopú tam ako v bani, urobili studňu, hlinu rozvážajú po okolí a na nič z toho nemajú povolenie.“ Takúto správu dostala redakcia MY Oravské noviny.

Hneď v ten deň sme sa tam išli pozrieť. Okrem rozsiahlych zemných prác sme aj svedkom fyzického konfliktu medzi vodičom nákladného auta a zástupcom miestneho urbáru i lesnej stráže, ktorý sa postavil do cesty autu. Jeho vodič ho ním doslova vytlačil a muž, chrániac si svoj život, radšej ustúpil. Na miesto zavolal políciu.

Podal trestné oznámenie

„Policajná hliadka preverovala 4. novembra v Zuberci oznámenia o vzájomnom napadnutí dvoma mužmi, pričom ani jeden z nich neutrpel zranenie. Obidvaja muži boli poučení o možnosti podať trestné oznámenie, čo doposiaľ ani jeden z nich neurobil,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Trestné oznámenie ale už podal starosta Vladimír Šiška. Podľa neho stavebník údajne porušil naraz viacero zákonov. Vodný zákon pre studňu, zákon o odpadoch pre zeminu, ktorá končí vyvezená v okolí, stavebný pre neohlásenie stavby, lesný pre nelegálny výrub približne 50 stromov, o ochrane prírody, lebo práce robia v ochrannom pásme TANAP-u. Naviac, výstavbu chát v tomto území nepovoľuje ani územný plán obce.