Namiesto prvého zápasu si užil karanténu v Lotyšsku

Matej Paták si po Francúzku a Poľsku vyskúša českú ligu.

10. nov 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

PRAHA. Volejbalový reprezentant Matej Paták z Novote sa rozhodol vyskúšať ďalšiu zahraničnú súťaž. „Pred sezónou mi skončila zmluva v Chaumonte. Keby som chcel, mohol som vo Francúzsku predĺžiť zmluvu. Po troch sezónach som mal chuť na zmenu.“

Takmer dvojmetrový smečiar sa dohodol na spolupráci s českým klubom Lvi Praha, i keď mal aj iné ponuky. „Oslovili ma iba dve,“ hovorí pre oficiálnu stránku Slovenského volejbalového zväzu. „V prípade jednej sa schyľovalo už k podpisu, ale nedotiahlo sa to.“

Rodák z Oravy mal debutovať u nového zamestnávateľa v dvojzápase šestnásťfinále európskeho Challenge Cupu na pôde lotyšskej Jurmaly.

Namiesto súťažného debutu si užil iba karanténu. Všetci hráči českého klubu pred odletom absolvovali test na COVID-19. Všetci mali negatívny výsledok. Po prílete do Lotyšska išli na opätovné testovanie. Dvaja hráči mali pozitívny výsledok a tak celé české družstvo uzavreli v hoteli. „Bolo to komplikované jednak pre nás hráčov, ako aj pre realizačný tím, ktorý vybavil túto alternatívu, aby sme vzhľadom na nariadenia v Česku mohli hrať v Lotyšsku,“ hovorí 30-ročný rodák z Novote. „Je to nepríjemné. Žiadny hráč sa nechce ocitnúť v situácii, že je zavretý v hotelovej izbe bez pohybu namiesto toho, aby hral a robil to, prečo prišiel.“

Európska volejbalová konfederácia (ECV) výsledok skontumovala a informovala o postupe Jurmaly do ďalšieho kola. Aspoň mierny úsmev na tvári hráčov a realizačného tímu vyčarovalo rozhodnutie českej vlády, že profesionálne súťaže sa môžu čoskoro rozbehnúť, vrátane tréningového procesu. Aj kvôli tomu Matej Paták trénoval na Slovensku a ku novým spoluhráčom sa pripojil až tesne pred odletom. „V polovici októbra sme sa dohodli na ročnom kontrakte, no vzhľadom na opatrenia v Česku som neodcestoval do klubu hneď. Lepšie pre mňa bolo zostať na Slovensku a trénovať v Prešove.“

Slovenský reprezentant je už štvornásobný účastník majstrovstiev Európy. V zbierke má titul z Francúzska, dva zo Slovenska (VKP Bratislava, Volley team) a z dvoch sa tešil aj ako junior v Brne. Je tiež majstrom Slovenska ako kadet so Žilinou.