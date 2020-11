Situácia na odberných miestach je pokojná, samosprávy sú zabehnuté

Posledná vlna testovania ide zatiaľ bez problémov.

7. nov 2020 o 13:05 Dorota Mikulášová

ORAVA. V Námestove je v prvý deň posledného víkendového testovania situácia pokojná. Všetkých šesť odberných miest otvorili podľa plánu ráno o siedmej a s plným počtom personálu. Nechýbajú zdravotnícke pomôcky a netvoria sa už ani dlhé rady. „Ľudia chodia priebežne a nie návalovo ako to bolo prechádzajúce víkendy," povedal prednosta Dušan Jendrašík. Na odbernom miestne na mestskom úrade bolo za doobedie okolo 200 ľudí.

Pokoj vládne aj v Rabči, kde majú tri odberné miesta. „Nerozdeľovali sme to ani podľa čísel domov alebo abecedne, ľudia proste prídu vtedy, kedy im to vyhovuje," povedal starosta Július Piták. V rade v priemere čaká do dvadsať ľudí a skontrolovať si to môžu na webkamere. „Zabehli sme sa."

Podľa slov starostu však druhé testovanie malo ostať tak ako bolo pôvodne v pláne na celom Slovensku. Namiesto toho sa testuje len v okresoch kde bolo viac ako 0,7 pozitívnych prípadov. „Ak už brali túto hranicu, mali ich brať jednotlivo po obciach, my sme za minulý víkend mali v Rabči 2,47 pozitívnych, ale námestovský okres mal len 1,8 a podobná situácia je na celkom Slovensku," dodal starosta.