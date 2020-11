Antona Ferleťjáka hľadá polícia

Súd vydal príkaz na jeho vzatie do väzby, kde si má odpykať 15-ročný trest za lúpež.

5. nov 2020 o 10:47 Martin Pavelek

Antona Ferleťjáka hľadá polícia, zmizol. V septembri mal ísť do väzenia. (Zdroj: Polícia)

NÁMESTOVO. Anton Ferleťják z Námestova, známy ako Tony z televíznej šou Vyvolení, mal už viackrát problémy so zákonmi a súdmi. Teraz by mal ísť do väzenia na 15 rokov.

„Okresný súd Trnava ako prvostupňový súd rozhodol v predmetnej trestnej veci 18. januára 2018 rozsudkom, na základe ktorého uložil obžalovanému A. F. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov. A. F. bol uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu lúpeže,“ povedala hovorkyňa Okresného súdu v Trnave Jana Kondákorová.

O Tonyho odvolaní rozhodoval krajský súd 16. septembra tohto roku. „Senát Krajského súdu v Trnave potvrdil trest pre obžalovaného A. F., jeho odvolanie zamietol a vydal príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody,“ dodala Kondráková.

Tony ale do väzenia nenastúpil, zmizol. Polícia preto vyhlásila po ňom 23. septembra pátranie.

„Jeho súčasný pobyt nie je známy, pátrame po ňom,“ povedala Jana Balogová, policajná hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline.