Štefan Svitko znovu po zranení pretekal

Nechýbalo veľa a mohol to byť víťazný návrat.

4. nov 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

DOLNÝ KUBÍN. Štefan Svitko sa od augustového zranenia na gréckej rely opäť predstavil na súťažnej trati.

V rámci prípravy na Rely Dakar si išiel zatrénovať do Maďarska na dvojhodinové preteky o putovnú korunu King Enthronement. „Šesť týždňov som nejazdil na motorke,“ hovorí v rozhovore pre svoju oficiálnu stránku. „Potom som bol asi šesťkrát pojazdiť. Cítil som kondične veľmi dobre, ale chýbali odjazdené hodiny na motorke.“

Oravský motocyklista sa zranil na sedemdňových pretekov v Grécku, kde vyhral štyri razy za sebou. Piate víťazstvo nepridal, lebo šiesty deň spadol na kamene a porezal si stehno. Našťastie sa nepotvrdili zlomeniny a noha je už v poriadku.

V Maďarsku nemal Štefan Svitko najlepší štart. Už po prvých troch kolách strácal na najlepšieho jazdca pol minúty. V ďalších kolách zrýchľoval. Prepracoval sa dopredu a bojoval napokon o konečné prvenstvo. „Myslel som si, že ho už predbehnem. Išiel však rýchlo. Asi päť kôl sme išli koleso na koleso. Nemal som ho ani kde predbehnúť.“

Rodák zo Žaškova prehral o dve sekundy. Po pretekoch sa ozývali zo zákulisia informácie, že víťaz Mark Szöke si robil na trati nepovolené skratky. Potvrdil to aj náš jazdec. „Bolo šesť polien. Prvé prešiel. Ostatné išiel mimo nich. Tiež na rozbitom esíčku išiel mimo kolík. Aj pásku roztrhol. Raz sa to stane, ale nie každé kolo. Videl som to ja i diváci. Z takého víťazstva by som nemal ani radosť.“

Štefan Svitko sa vyjadril tiež ku Rely Dakar, ktorá by sa mala konať v januári. Išlo by o jeho dvanástu účasť. „Stále trénujem, chystám sa. Dúfam, že ich nezrušia. Ak sa tak rozhodnú, nech je to čím skôr. Príprava stojí veľa peňazí. Chodím hore, dole. Testujeme motorku. Ak to zrušia, budú to vyhodené peniaze. Veľmi by ma to mrzelo,“ uzavrel 38-ročný pretekár z Oravy.