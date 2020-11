Spišská diecéza sa dnes lúči so svojím biskupom

Štefan Sečka pôsobil aj na Orave. Mladí mu verili

3. nov 2020 o 7:15 Lýdia Vojtaššáková

Utorok 3. novembra, vo farnostiach Spišskej diecézy znie hlahol zvonov. Veriaci sa lúčia so svojím biskupom Štefanom Sečkom. V Katedrále sv. Martina je však pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu obmedzený počet ľudí. Ostatní sledujú pohreb len cez televíziu.

Uznával aj človeka s chybami, preto ho uznávali

V začiatkoch svojej pastoračnej činnosti bol Štefan Sečka kaplánom v Dolnom Kubíne. Ľudia tam o ňom hovoria, že bol dobráčisko. Mával vraj také oduševnené kázne, že mladí mu všetko uverili. Pôsobil svetsky, čo v tej dobe totality nebolo medzi kňazmi zvyčajné.

„Absolvovala som s ním predmanželskú náuku a aj nás sobášil,“ hovorí Anna. „Uchvátil ma tým, že nespomínal len cirkevné zákony, ale aj takzvané svetské, niektoré tvrdenia podoprel štátnou ústavou. Bol prístupný k tomu, že si mladý človek môže povedať svoje.“

Empatický kňaz uznával človeka aj s chybami, športoval, hrával s mladými futbal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bol veľmi pracovitý, viac praktik ako teoretik

Mons. Štefan Sečka zomrel minulú stredu ráno v nemocnici v Levoči. „Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobou srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19,“ informoval oficiálne Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy.

Prečítajte si tiež K nulám, ktoré vraj on čmáral po tabuli, pridal Ktosi jednotku Čítajte

Ako povedal jeho dlhoročný spolupracovník Mons. Anton Tyrol, rodák z Oravskej Polhory, ostatné dva roky bol život biskupa Štefana poznačený utrpením. „Nerád hovoril o svojich chorobách, ale ich ani neskrýval, ani sa nesťažoval. V tomto nám bol príkladom. Vždy, keď bolo treba podstúpiť liečbu, len jednoducho konštatoval: ‚Ta, ideme‘.“

Anton Tyrol sa so Štefanom Sečkom poznal ešte z čias jeho kaplánky v Dolnom Kubíne. „Chcel som si ho vtedy pozvať na moje primície ako kazateľa. Na to potreboval štátny súhlas a on ho nedostal. Potom sme boli spolu v kňazskom seminári na Spiši. Najviac sme sa však zblížili počas diecéznej synody, ktorá na Spiši prebiehala v rokoch 2006 až 2011.“

Štefan Sečka Narodil sa 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976 – 1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach, pôsobil tam šesť rokov. Od roku 1980 pracoval v diecéznej katechetickej komisii na príprave katechizmu pre základné školy. Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora – ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. V roku 2011 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za spišského diecézneho biskupa.



Po vymenovaní Štefana Sečku za spišského diecézneho biskupa sa Anton Tyrol stal jeho generálnym vikárom až do júla tohto roku, kedy ho menoval za farára v Zuberci. Dôverovali si.

„Pán biskup Štefan bol veľmi pracovitý človek, ktorý mal priam dokonalý prehľad o kňazoch a o farnostiach diecézy, s ktorou bol spätý celý život. Mal veľký zmysel pre spoločenstvo kňazov a dobre sa medzi nimi cítil.“

Nebol vraj veľký teoretik, ale prakticky zameraný človek. Vedel hovoriť k veci, stručne a vieroučne presne a spoľahlivo. Mal aj zmysel pre humor. Nadovšetko však bol zbožný a úprimne miloval Boha aj Cirkev.

„Druhou vlastnosťou, ktorú som si na ňom najviac vážil, bolo jeho sociálne cítenie. Chorí a chudobní boli objektom jeho preferenčnej lásky,“ hovorí Tyrol.

Dočasne ho zastúpi Ján Kuboš

Smrťou diecézneho biskupa Štefana Sečku došlo k uprázdneniu biskupského stolca v Spišskej diecéze. Ako informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher, v takomto prípade, keď sa biskupský stolec uprázdni, Kódex kánonického práva predpisuje sériu opatrení, ktoré zabezpečia fungovanie diecézy.

Prečítajte si tiež Politickí väzni: Odpustili sme, ale nezabudneme Čítajte

„Konkrétne to znamená, že po smrti pána biskupa Štefana Sečku riadenie diecézy ihneď preberá spišský pomocný biskup Ján Kuboš.“ Mal by riadiť diecézu do doby, kým nebude ustanovený diecézny administrátor.

Ján Kuboš sa však už vo štvrtok stal administrátorom. Zvolil ho Zbor konzultorov.