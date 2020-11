Ladislav žil s počasím, zaznamenával ho každý deň

Vo veku 76 rokov zomrel v Oravskej Lesnej Ladislav Murín. Bol správcom meteorologickej stanice, dobrovoľným hasičom i funkcionárom zboru, pracoval aj ako zamestnanec obce.

2. nov 2020 o 20:04 Lýdia Vojtaššáková

ORAVSKÁ LESNÁ. Viackrát sme sa u neho zastavili, mnohokrát sme mu volali, keď sme potrebovali do novín nejaké pikošky o vrtochoch počasia v najchladnejšej obci Slovenska. Dlhé roky bol Ladislav Murín správcom meteorologickej stanice v Oravskej Lesnej. Dennodenne, ráno, napoludnie i večer, 42 rokov, sledoval a zapisoval údaje o teplote a vlhkosti vzduchu, zrážkach, snehovej pokrývke, oblačnosti, slnečnom svite či vetre.

Stanica vznikla v Oravskej Lesnej 29. júna 1955. Venoval sa jej jeho otec, keď v roku 1978 zomrel, ostalo to na ňom.

Je to už pekných pár rokov dozadu, keď sme boli za ním porozprávať sa aj o pranostikách. Jedna, na aktuálne obdobie, napríklad hovorí, že ak na Všechsvätých leto je, býva na Martina zima, a naopak, ak je zima na Všechsvätých, býva na Martina leto. Táto pranostika sa dá overiť rýchlo. Na overenie iných treba dobré záznamy. Ak vraj na Martina pôjde hus po ľade, bude na ďalší rok dlhé leto.

Už naši pradedovia tiež odpozorovali, že aký je deň svätého Martina, taká bude zima. Ak je na Martina zamračené, bude nestála, ak bude svietiť slnko, bude tuhá zima. Teplý južný vietor by mal predpovedať zimu miernu.

Na predpovedanie zimy sa však Ladislav Murín nikdy necítil byť odborníkom, na to sú vraj profesionáli, hovorieval nám.

Najspoľahlivejšia pranostika je údajne tá o Medardovi a jeho kvapkách.

Ani v prírode už nie všetko také, ako bolo, tvrdil Ladislav. „Hovorí sa, že kým lístie neopadne, nemala by byť zima, ale býva. Vždy platilo, že až tretí sneh vydrží do jari, no vlani napadol prvý až 16. novembra a už nezmizol,“ povedal nám v roku 2006.

Niektoré pozorovania podľa amatérskeho meteorológa platia, niektoré nie. Raz napríklad prišla náhla búrka, povedal manželke, že príde sneh a – naozaj napadol.

„Podľa mňa, aj keď tento rok nebolo u nás veľa ôs, bude tuhá zima. Množstvo snehu veštilo množstvo húb. Cibuľa tento rok nemá veľa šupiek, ale my ju už ani nepestujeme.“

Aj kosy už dávno Murínovci zavesili na klinec, čo gazdov z dediny isto sklamalo. Roky sa im totiž tajne prispôsobovali. Keď išli Murínovci kosiť, znamenalo to, že bude chvíľu pekne, keď sa so zberom sena ponáhľali, zvážali všetci.