Pravidlá sa trocha zjemnili, ale certifikát môžu pýtať aj v obchode

Polícia uznáva len originál certifikátu a nestačí si ho napríklad odfotiť do mobilu.

2. nov 2020 o 10:34 SME

Odpovedáme na otázky

► Aké výhody plynú z negatívneho výsledku testu?

Negatívny výsledok testu z celoštátneho testovania alebo PCR testu z 29. októbra až 1. novembra znamená koniec zákazu vychádzania.

Týka sa to aj ľudí, ktorí nemali povinnosť sa dať otestovať. Uvoľnený režim trvá do nedele 8. novembra.

Certifikát s negatívnym výsledkom ľuďom umožňuje opäť sa pohybovať po obciach a mestách aj v prírode po celom území krajiny bez obmedzení.

► Je nutné nosiť certifikát s negatívnym výsledkom so sebou?

Tento certifikát je potrebné nosiť so sebou. Polícia uznáva len originál certifikátu a nestačí si ho napríklad odfotiť do mobilu. Uznajú aj negatívny PCR test nie starší ako od 29. októbra. Za porušenie stále hrozí pokuta do 1659 eur.

Pýtať ho môže zamestnávateľ aj predavači v obchodoch, Úrad verejného zdravotníctva vydal pred víkendom vyhlášku, ktorá im to umožňuje.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú aj povinní na všetky vstupy umiestniť oznam o zákaze vstupu pre neotestované osoby.

► Ktoré obchody sa otvárajú?

Všetky predajne a prevádzky služieb, ktoré tento týždeň nemohli ľudia navštíviť, budú pre negatívne otestovaných znova prístupné.

Zatvorené zostávajú len interiéry reštaurácií, kiná, divadlá, fitnes- a wellnesscentrá, akvaparky a kúpaliská.

Zákazníci si v reštauráciách môžu jedlo a pitie zobrať so sebou, alebo skonzumovať obed, alebo vypiť si pivo na terasách, ktoré zostávajú povolené. Aj tam však musia mať nasadené rúška, okrem nevyhnutného času na konzumáciu.

Stále platí, že otváracie hodiny v potravinách a drogériách sú od 9.00 do 11.00 počas pracovných dní vyhradené len pre ľudí nad 65 rokov.