Chceme, aby mali mladí futbalisti pamiatku

Po skvelých odozvách z minulých rokov sme sa opäť rozhodli spustiť obľúbenú rubriku Predstavujeme futbalové nádeje.

28. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Základným kameňom každého športového klubu by mala byť mládež. Tvorí budúcnosť. Na oravských futbalových ihriskách každý víkend vybehnú stovky nádejí a MY vám ich chceme cez zimné obdobie predstaviť.

Svojou hrou a životom inšpiroval celú generáciu mladých hráčov najmä Portugalčan Cristiano Ronaldo. Vyhral anglickú, taliansku i španielsku ligu a tiež Ligu majstrov. Je držiteľom piatich Zlatých lôpt. Preto vyberáme jeden jeho výrok. „Ak neveríš v to, že môžeš byť najlepší, tak sa ti nikdy nepodarí dosiahnuť to, čoho si schopný.“

V rubrike Predstavujeme futbalové nádeje by sme chceli predstaviť družstvá z oravských klubov od prípravky až po starších žiakov. Bude to krásna spomienka nielen pre hráčov, ale i pre rodičov, krstných rodičov i starých rodičov. O pár rokov si to budú môcť vytiahnuť zo šuplíka a zaspomínať na toto obdobie.

Budeme radi, ak nám milé futbalové kluby pošlete fotky vašich družstiev na mail tomas.ferencik@petitpress.sk alebo MMS na číslo 0905 878 692. Stačí napísať klub a vekovú kategóriu. Ďakujeme. Veríme, že opäť spoločne prispejeme ku krásnej rubrike.