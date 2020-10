Zaujímavé prvé kolo

Šiesty ročník má nové rekordné číslo. Týka sa počtu účastníkov.

29. okt 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Milovníci šípiek otvorili novú sezónu dlhodobej súťaže Dolnokubínska premier liga. Šiesty ročník ozdobil rekord v počte 20 prihlásených hráčov, z ktorých je až sedem nováčikov. Pravdepodobne jediná dlhodobá súťaž v sezóne 2020/2021 ponúkne v základnej časti rekordných 180 duelov. Hráme hru 501 D.O. na 12 legov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý vyhrá siedmy leg. Zápas sa môže skončiť aj remízou 6:6.

Súvisiaci článok Už desaťročie si držia pozíciu najlepších Čítajte

Hráčov sme vylosovali do dvoch skupín. Dvaja boli nasadení priamo. Minuloročný víťaz Marek Bača do skupiny A a zdolaný finalista Peter Hrdlička putoval do skupiny B.

Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom kole si Marek Bača hladko poradil s Petrom Kučeríkom 7:0. Milan Mateček privítal ružomberského nováčika Róberta Prokeina s výsledkom 7:1. Dolnokubínčan Maroš Lacko dovolil Trstenčanovi Michalovi Sochovi uhrať štyri legy a porazil ho 7:4. Zápas starých známych Jána Rakúsa a Matúša Faglica sa skončil spravodlivou remízou 6:6. Súboj nováčikov Tibora Praštiaka a Henriquea Távoru sa neodohral pre opatrenia.

Súvisiaci článok Na palubovke góly strieľa, na trávniku im zabraňuje Čítajte

Skupina B priniesla tri veľké prekvapenia. Minuloročný finalista Peter Hrdlička podľahol Milanovi Palugovi 5:7. Nečakala sa ani prehra Jakuba Lušiho 4:7 s Jaroslavom Bačom. Prekvapivé výsledky zavŕšila remíza 6:6 rekordmana v počte účastí v tejto lige Jozefa Laštíka s Jánom Mikitom. V ďalších zápasoch Juraj Lenart zdolal Petra Murárika 7:2 a rovnakým výsledkom triumfoval Peter Kršák nad Jurajom Pribulom.

Prvé kolo prinieslo zaujímavé súboje, prekvapivé výsledky a preto verím, že súťaž napriek ťažkým podmienkam dohráme a prinesie nám veľa zaujímavých a nádherných zápasov.