Vedenie strojární odporúča firmám testovanie zamestnancov

V Herne majú za sebou už šieste kolo testovania na COVID-19.

24. okt 2020 o 16:56 Martin Pavelek

NÁMESTOVO. „Včera sme absolvovali šieste kolo testovania, odhalili sme štyroch pozitívnych, čím sa celkový počet od septembra vyšplhal na približne 150,“ povedal Vladimír Hrivnák, manažér ľudských zdrojov strojárskej firmy Hern, známejšej pod starou značkou ZŤS. „Dôrazne odporúčam všetkým firmám, aby dali svojich zamestnancov pretestovať. Dá sa tak zabrániť úplnému kolapsu výroby. Aj bez štvrtiny zamestnancov sme to nakoniec zvládli a teraz už bežíme na plný výkon.“

Firma zaplatila doteraz za PCR testy približne stotisíc eur. Hrivnák tvrdí, že keby výrobu odstavili úplne, straty by išli do miliónov. Väčšina pozitívnych zamestnancov sa do výroby už vrátila po absolvovaní karantény. „Zostavili sme samostatné kovidové tímy, aby sme sa ešte poistili pre prípad, že by medzi nimi bol niekto, kto ochorenie ešte šíri,“ dodal Hrivnák.

Pri včerajšom testovaní použili pre všetkých PCR testy, niektorých otestovali zároveň aj antigénnymi testami. Vo všetkých štyroch prípadoch pozitívny výsledok určili oba testy.