Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

21. okt 2020 o 11:22 Martin Pavelek

ORAVA. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) uverejnilo údaje o počte nakazených vírusom COVID-19 na desaťtisíc obyvateľov za posledných 14 dní. Najhoršie je na tom Orava. Okres Dolný Kubín eviduje 147,19 nakazených na desaťtisíc obyvateľov, okres Námestovo 149,02 a okres Tvrdošín až 175,40. Pre porovnanie Bardejov má 139,78 , Ružomberok 60,72, Liptovský Mikuláš 72,14, Martin 44,92, Čadca 61,70, Kysucké Nové Mesto 19,76, Žilina 36,77, Bratislava 24,74, Rimavská Sobota 5,00 nakazených na desaťtisíc obyvateľov.

Z týchto čísiel vyplýva, že výber pilotného testovania pre obyvateľov okresov Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov bol správny. Do jeho spustenia ostávajú už len dva dni, no kompetentní ešte stále nezodpovedali všetky otázky týkajúce sa tejto akcie.

Primátori a starostovia plnia požiadavky organizátorov s ťažkosťami. Jednou z nich je, aby miestnosti mali osobitný vchod a osobitný východ, čím sa má zamedziť stretávaniu ľudí pred a po odbere.

„Jednosmerka sa celkom v kultúrnych domoch nedá zabezpečiť a ak chcú ešte aj toalety pre ľudí, tak je to absolútne nemožné jednosmerkou,“ povedal starosta Malatinej Zdenko Kubáň. Podľa usmernenia by priestory mala schváliť pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Ak mi sála neprejde hygienou, tak ponúknem amfíteáter.“

Ministrovi obrany Naďovi adresoval niekoľko otázok. „To veľké množstvo dobrovoľníkov ma teší a pošlite mi troch, lebo ja dobrovoľníkov zatiaľ nemám! A to verte máme aj v obci kresťanské spoločenstvá, no nik nechce ochorieť. Nechápem, prečo ide armáda na akciu storočia tak nepripravená.“

Zástupcovia Dolného Kubína určili čo najbezpečnejšie odberné miesta a čakajú na ich schválenie. „V budovách materských škôl sa testovať nebude,“ oznámili na sociálnej sieti.

V Sihelnom bude pri odberoch pomáhať aj starosta. „Mali by sme mať troch dobrovoľníkov, zatiaľ mám dve pracovníčky úradu, prihlásila sa aj študentka vysokej školy. Pomáhať budem aj ja,“ povedal starosta Ľubomír Piták. „Jeden víkend by sme to hádam zvládnuť mali, ale ostávajú ešte ďalšie dva.“

V Párnici sa starostovi Jánovi Hančiakovi podarilo získať na niektoré dni troch na iné až štyroch dobrovoľníkov. Jeden dokonca pochádza z inej obce.

Starostka Istebného Lýdia Fačková sa vracia zajtra do práce po desaťdňovej karanténe, ktorú absolvovala kvôli kontaktu s pozitívnou osobou. „Zatiaľ nemáme žiadneho dobrovoľníka. Ideme ľudí vyzvať cez obecný rozhlas. Uvidíme, či niekto zareaguje. Všetko riešime za pochodu.“

Video z vojenskej kontroly na Orave: https://youtu.be/6IpvdGNVkAA

Informácie o testovaní Ministerstvo obrany uverejnilo na internetovej stránke informácie o testovaní. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená a Bardejov aj od 23. októbra do 25. októbra. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. ČO MUSÍTE VEDIEŤ? - Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. - Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. - Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach. - Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. - Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia. - Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. - Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. - Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR. - Testujúci personál bude vopred testovaný. - Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. - Vzorky budú bezpečne zlikvidované. - Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci. - V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy. - Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. - Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk. - V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, germicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu. POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE: - Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. ADMINISTRATÍVA - Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca, - Vypíšete formulár potrebný na registráciu, - Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku, - Pristúpite k odpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku. ODBER - Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, - Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. ČAKANIE NA VÝSLEDKY - Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. ODOVZDANIE VÝSLEDKOV - Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, - Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz, - Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu, - Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku, - Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. - Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania. MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ? SOM NEGATÍVNY - Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. SOM POZITÍVNY - Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom ubytovacom štátnom zariadení. Zoznam dostupných zariadení bude čoskoro k dispozícií na tomto webe. - O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. - O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu. - Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. - V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. - Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..). - Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. - Nikam necestujte. - Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény. - Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú. Viac info na korona.gov.sk.

