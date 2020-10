Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

20. okt 2020 o 13:45 Martin Pavelek

ORAVA. Dnes ráno sa z martinských kasární pohol konvoj vojenských vozidiel smerom na Oravu. V autách sedeli vojaci, ktorí išli na kontrolu miest určených na víkendové pilotné testovanie Oravcov na COVID-19. Väčšinou ide o volebné miestnosti.

Veľa vecí ostáva nejasných

„Našou úlohou je urobiť obhliadku miest, v ktorých budú vykonávané odbery, prípadne identifikovať, kde by bolo treba zaradiť mobilné. Zisťujeme ako miesta vybaviť a zabezpečiť. Môžeme veci usmerniť, upraviť,“ povedal Major Marián Golis náčelník štábu 11. Mechanizovaného práporu v Martine.

Veličnú kontroloval Marko Mesiar, veliaci poddôstojník čaty „Prišli sme zbierať údaje, aby na štábe vedeli vyhodnotiť, či je to vhodné miesto a či bude všetko zabezpečené.“ Starostu Veličnej upozornil, že do štvrtka večera, prípadne do piatka rána, by mali mať všetko pripravené.

„Pozrel som si pokyny, ktoré nám poslali, v podstate sme pripravení, nevieme len, ako sa bude likvidovať biologický odpad, ktorým budú použité rúška, rukavice, testy,“ povedal starosta Veličnej Daniel Laura. „Obec na to nemá možnosti.“

Miestnosti, v ktorých budú odbery robiť majú mať osobitný vchod a východ. K dispozícii musia byť toalety, miestnosť pre prípad, keby niekomu prišlo nevoľno alebo by potreboval pomoc zdravotníkov aj na čakanie na výsledky.

Pre prípad prenocovania vojakov v dedinách a mestách, by obce mali vyhradiť vhodnú miestnosť. Nemusí mať postele, vyspia sa aj v spacákoch.

Ak sa miestnosť, kde budú robiť odbery, nebude používať sedem dní, nemusia ju dezinfikovať. „U nás to nebude problém, pretože všetky kultúrne podujatia sú zakázané, nemáme dôvod vchádzať do sály kultúrneho domu, chodbu prípadne iné použité priestory vydezinfikujeme,“ povedal starosta.

Dolný Kubín bude mať 15 alebo 16 miest. „Momentálne sa zaoberáme identifikáciou priestorov spôsobilých na testovanie, zároveň chceme, aby boli čo najviac bezpečné," povedal primátor Ján Prílepok.

„Pokiaľ bude možné, budeme sa snažiť ich nájsť mimo základných a materských škôl. Na každom by mali byť štyria dobrovoľníci, ktorí by mali plniť len administratívne úkony.“ Aj vyslovil pochybnosti so získaním takého počtu.

Veľké problémy starostu malej obce

Podľa starostu Malatinej Zdenka Kubáňa ministerstvo ukladá samosprávam ťažké úlohy. Okrem likvidácie odpadu a dezinfekcie majú zabezpečiť troch ľudí ako administrátorov na registráciu.

„Mám dve pracovníčky. Môžem im prikázať, aby pracovali na mieste odberu? Kde zoberiem tretieho človeka a kto ich zaplatí? Toto sú veľké problémy starostu malej obce.“ Účasť odhadol na 50 percent zo sedemsto, ktorých by sa to malo týkať.

V Osádke žije necelých dvesto obyvateľov, testovať by mali približne 140. „Na voľby stačí jeden deň a na toto dali až tri. Načo? Nemám na to ľudí,“ povedal starosta Miroslav Jurák.

Na jednom mieste by malo byť osem členov. Okrem zdravotníkov, vojakov a ľudí určených obcou, by mali pomáhať policajti aj hasiči. Testovanie v troch oravských okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín by sa malo uskutočniť už tento víkend od 23. do 25. októbra, ale aj dva nasledujúce od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Premiér Matovič sa prikláňa k dobrovoľnému testovaniu, ale navrhuje, aby každý kto sa ho nezúčastní, strávil desať dní v karanténe.