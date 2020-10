Rooney, Di María alebo Matič, Peter Maslo môže byť na kariéru hrdý

Bývalý hráč Ružomberka sa rozhodol robiť futbal už iba popri práci.

20. okt 2020 o 9:26 Tomáš Ferenčík

V Tvrdošíne sa pred novou sezónou hovorilo iba o návrate Petra Masla, ktorý si prešiel bohatou futbalovou kariérou. Trinásť rokov strávil v MFK Ružomberok. Odohral vyše 300 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. Okúsil tiež zápasy Ligy majstrov i Európskej ligy, zahral si v slovenskej reprezentácii do 21 rokov.

Jednu sezónu strávil 33-ročný obranca v poľskom klube Nieciecza, s ktorou sa tešil z postupu do Ekstraklasy. Posledné dva roky profesionálnej kariéry odohral v Poprade. Malo to smutný koniec, lebo klub spod Tatier trápili finančné problémy.

Peter, ako to je vlastne s tým Popradom? Máte už vyplatené mzdy?

Stále je to zlé. Nemám vyplatené výplaty za marec, apríl a máj. Júnovej som sa zriekol. Už to riešia právnici, ale Poprad zatiaľ nereaguje. Bude zaujímavé sledovať, ako to skončí. Najhoršie na tom je, že ja som už sedem mesiacov nevidel výplatu. Ale ich to asi nezaujíma.