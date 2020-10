Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48-rokov.

20. okt 2020 o 7:56 Martin Pavelek

LOKCA. O tom, že ochorenie COVID-19 sa netýka len starších ľudí, svedčí prípad 48-ročného obvodného lekára z Lokce, ktorý včera prehral svoj boj s touto chorobou.

„Nikdy som nepísala na Facebooku verejné statusy, ale teraz musím. Bola som jeho manželka 14 rokov, nikdy nebýval chorý. Zanechal má tu aj s 10-ročným dieťaťom a neviete si ani len predstaviť aká je to bolesť. Všetkým neveriacim odkazujem, áno zomrel na COVID. CT pľúc to potvrdilo. Boli úplne zničené. A bol úplne zdravý. Takže všetci čo píšu, že sa ich to netýka, je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne,“ napísala na sociálnej sieti jeho manželka.

Lekár mal ambulanciu v Lokci, v okrese Námestovo. Ochoreniu podľahol v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

Staral sa o pacientov z Lokce, Ťapešova a Vasiľova, ale chodili k nemu aj z iných dedín a Námestova. „Naposledy som u neho bola asi pred mesiacom. Vždy bol veľmi pokojný, rozvážny, milý, nikdy nebol nervózny. Zaujímal sa nielen o chorobu ale aj o osobu ako celok, jeho rodinu, zázemie. Nemôžem na neho povedať nič zlé,“ povedala Mária Olešová z Krušetnice.

K úmrtiu sa vyjadril aj premiér Igor Matovič. „Nechcem, aby nám zomierali zdravotné sestry a lekári len preto, lebo pre niekoho je právo cudzích ľudí na ochranu zdravia a života nepodstatná hodnota. Právo kohokoľvek z nás ísť na štadión či do reštaurácie v takto vážnej epidemiologickej situácii nestojí nad právom nevinných a zodpovedných ľudí na ochranu ich zdravia.“

Správa zasiahla aj pracovníkov odboru zdravotníctva Žilinskej župy. „Poznali sme ho osobne. Skromný, vľúdny, pacientmi obľúbený a veľmi dobrý obvodný lekár. Pomohol tomu, kto potreboval, neodmietol a urobil vždy čo mal a bojoval do poslednej chvíle. Budete chýbať pán doktor."

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 30 695. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 98 obetí.