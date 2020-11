V obci detské ihrisko dlhodobo chýbalo, ale už to riešia

Voľnočasový areál doplnia niekoľkými lavičkami. Okrem bežných drevených a jednej s detským motívom budú mať svoj lavičku aj tínedžeri.

16. nov 2020 o 9:48 Dorota Mikulášová

KLIN. Areál pre deti v obci dlhodobo chýba. Prvotný zámer bol vybudovať ho z dotácie od Miestnej akčnej skupiny Biela Orava, no na vyjadrenie čakajú už rok, tak sa ihrisko rozhodli vybudovať za vlastné.

Ihrisko bude stáť v parku nad obecným úradom. „Nemáme k dispozícii iné pozemky a zároveň je to skoro stred obce, takže bude každému blízko,“ povedal starosta Karol Revaj.

Deti sa budú môcť tešiť zo šmýkačiek, hojdačiek či kolotoča, no projekt myslel aj na staršiu vekovú kategóriu a k vybaveniu detského ihriska pribudnú aj workoutové veže.

„Je to akoby kovová konštrukcia, tínedžeri tak môžu sedieť, ako sú zvyknutí, na operadle a s nohami na sedadle, ale nebudú zariadenie poškodzovať.“

Ihrisko by malo byť hotové do konca roka a obec za jeho vybudovanie zaplatí približne 22-tisíc eur. Kvôli blízkej rieke plánujú areál na jar ešte oplotiť.