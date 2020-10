Ak stavebník nechce na povolenie čakať, musí pomôcť

RABČA. Tlak na výstavbu rodinných domov je v dedine obrovský, na pokrytie výdavkov za inžinierske siete však obecný rozpočet nestačí. Pre urýchlenie vybavenosti tak využívajú dobrovoľné spolupodieľanie sa na prácach alebo spolufinancovanie. Varianty sú dva.

Najviac stavebných povolení v okrese vydáva Rabča. V roku 2018 ich bolo 37, o rok na to 53 a teraz do začiatku októbra 35. „Ročne pribúdajú v priemere dve aj tri nové ulice,“ hovorí starosta Július Piták.

Ulice nevznikajú len v jednej lokalite, ale naraz po celej dedine. Výstavba prebieha na Adamovke III, kde v roku 2013 robili jednoduché pozemkové úpravy. Lokalita má 22 hektárov, je tam viac ako 210 stavebných pozemkov a vyše šesť kilometrov ulíc.