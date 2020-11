Pozrite sa, ako triedia odpad v oravských mestách. Systém aj čísla

Najlepšie triedia odpad Dolnokubínčania, dobre sú na tom Trstenčania. V Trvdošíne urobili vlani najväčší skok oproti roku predtým. Námestovčania si pohoršili. Pozreli sme sa na čísla aj systém.

14. nov 2020 o 8:19 Dorota Mikulášová

ORAVA. Až deväť z desiatich Slovákov si vraj uvedomuje, že triedenie odpadu je pre životné prostredie dôležité. Jedna vec je však úmysel, druhá čísla.

Najdôležitejšími hráčmi v systéme triedenia odpadov sú obyvatelia, aj keď do systému môže výrazne zasiahnuť samospráva. Z oravských miest najviac separuje Dolný Kubín a Trstená, najmenej Námestovo. Tvrdošín je pozitívnym skokanom roka.

Kovy a kontajnery

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 bola v Námestove 36,14 percenta, o rok na to už len 30,07, a to aj napriek tomu, že množstvo vytriedeného odpadu z roka na rok stúpa. Dôvodom prudkého poklesu je presun časti firmy zaoberajúcej sa výkupom kovu do inej obce, no najmä veľkoobjemové kontajnery umiestené na Slanici, do ktorých si každý hádže, čo sa mu zachce.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od roku 2018 majú mestá povinnosť vypočítať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Rátajú ju tak, že súčet hmotností jednotlivých vytriedených zložiek komunálneho odpadu vydelia hmotnosťou všetkých vzniknutých komunálnych odpadov v meste.

Vyššie poplatky

Od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa následne odvíja sadzba za tonu odpadu uloženého na skládke. „Čim je vyššie úroveň vytriedenia, tým je sadzba nižšia,“ vysvetľuje Jozef Trnovec, referent pre výstavbu a životné prostredie mestského úradu. Číslo má tak slúžiť ako motivačný faktor pre triedenie odpadu a naopak znevýhodniť skládkovanie. Tento poplatok následne odvádzajú do Environmentálneho fondu.

Za rok 2019 má Námestovo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 30,07 percenta, a teda sadzba za jednu tonu odpadu uloženého na skládke je 13 eur. Ak by úroveň vytriedenia ostala v rozmedzí 30 až 40 percent aj tento rok, sadzba bude v roku 2021 už vo výške 22 eur.