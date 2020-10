Veľké testovanie Slovákov začne na budúci víkend na Orave

Testovanie bude bezplatné, ale zatiaľ nie je rozhodnuté, či bude povinné, alebo dobrovoľné.

18. okt 2020 o 19:24 Martin Pavelek

ORAVA. „Čím viac ľudí príde, tým je väčšia šanca, že začneme čo najskôr žiť normálnym životom. Čím menej ľudí príde, tým skôr je šanca, že situácia skončí lockdownom,“ povedal premiér Matovič dnes večer po skončení mimoriadneho rokovania vlády, na ktorom rozhodli o celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenska. Operáciu nazvali Spoločná zodpovednosť.

Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenska starší ako desať rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Od 23. do 25. októbra sa uskutoční pilotné testovanie v okresoch, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri ochorenie COVID-19. Patria medzi ne okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.

Odberové miesta budú zriadené tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne ako v prípade zriaďovania volebných miestností. Malo by ísť o približne šesť tisíc takýchto miest.

Umiestnenie odberových miest a časy, kedy ich bude možné navštíviť, budú oznámené prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, v TASR a zverejnením na stránke https://korona.gov.sk/.

Štát nakúpil testy, pri ktorých výrobca uvádza úspešnosť odhalenia infikovaných až 96,52 percent, premiér odhaduje úspešnosť na 30 percent. „Ale budú to tí najväčší šíritelia, tí, ktorí sú schopní nakaziť ostatných. Zbytok sú takí, ktorí sú síce chorí, ale už nenakazia iných.“ Aj toto číslo by podľa premiéra malo výrazne pomôcť v boji s koronavírusom.

„Odhalení infikovaní pôjdu do domácej karantény a nebudú ochorenie šíriť ďalej,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Cena jedného testu sa pohybuje na úrovni štyroch eur za kus. Vláda ich objednala 13 miliónov. Testovanie bude bezplatné, zatiaľ nie je rozhodnuté, či bude povinné alebo dobrovoľné.

