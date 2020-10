Tvrdošín zvýšil náskok v čele tabuľky

Na domácom ihrisku prekvapujúco prehrala Oravská Jasenica.

16. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Liga internacionálov

Istebné – Námestovo 2:0 (0:0)

Góly: V. Michna 2

Zápas sa mal hrať pôvodne v opačnom poradí, ale na žiadosť Námestova sa zápas odohral v Istebnom. Prvý polčas sa hralo bez rozhodcu, ale až na pár výnimiek mal hladký priebeh. Domáci aj hostia si vypracovali dve gólové šance, ale stav sa nemenil.

V druhom polčase začalo Istebné odvážnejšie a odmenou bol prvý gól. Po úniku ho zariadil Vladimír Michna. Od toho momentu a už aj s rozhodcom sa hostia pokúšali o vyrovnanie, ale stroskotávali na obrane či na výborne chytajúcom brankárovi Augustínovi Hojovi. A keďže aj hostia mali v bránke výborného Miroslava Ratičáka, dlho sa stav nemenil. Desať minút pred koncom zápasu nechali Námestovčania voľný priestor Michnovi, ktorý ušiel obrane a popri brankárovi upravil na konečných 2:0. Hosťom sa v samom závere ešte podarilo domácich zatlačiť, ale z tlaku vyťažili len strelu, ktorá skončila na tyčke domácej bránky. Ján Michalic

Or. Jasenica – Breza 1:3 (1:2)

Góly: B. Brontvaj – S. Mokošák, S. Hnojčík, M. Michalčík

Omladený tím hostí začal veľmi svižne, no, paradoxne, do šancí sa dostávali najskôr domáci. Až do momentu, keď center do šestnástky skončil na hlave Sláva Mokošáka a Breza sa ujala vedenia. Hostia ovládli stred poľa a po jednom z mnohých rohových kopoch v skrumáži hlavou Stano Hnojčík zvýšil vedenie. Domáci ešte do prestávky znížili po krásnej strele Braňa Brontvaja. Druhý polčas začali domáci veľkým tlakom. Šance Dušana Kaprálika skončili u brankára a na konštrukcii bránky. Keď do prázdnej brány nedal ani Dominik Laštík, prišiel trest v podaní gólu Mariána Michlačika. Pochvala patrí aktívne hrajúcim hosťom, ktorí si víťazstvo naozaj zaslúžili. Ján Madleňák

Tvrdošín – Zuberec 2:0 (1:0)

Góly: M. Sirota 2

Súboj začali lepšie Zuberčania. Mali hru pod kontrolu, dobre kombinovali, ale len do šestnástky. Po úvodnom zoznamovaní sa hra vyrovnala. O jediný gól prvého dejstva sa postaral Martin Sirota, ktorý po centri sprava nikým nebránený poľahky rozvlnil sieť zuberskej brány. Po prestávke znova začali lepšie hostia a pritlačili Tvrdošín pred vlastnú šestnástku. Pred bránou bolo neraz veľmi horúco. Tvrdošín však dobre bránil a vyznamenal sa aj gólman Ľubomír Turčák. Na tento tlak Tvrdošínčania odpovedali najlepšie, ako mohli, Martin Sirota zvýšil na 2:0. Hráči spod Roháčov mohli ešte znížiť, ale peknú strelu Mareka Kuboša spoza šestnástky zastavilo brvno. Jaroslav Vrabček

Or. Podzámok – Nižná 0:7 (0:3)

Góly: M. Dedinský 3, P. Žák 3, M. Rošťák

