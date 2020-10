V okrese Námestovo počet infikovaných stále rastie

Nové opatrenia výrazne zasiahli reštaurácie, hrozí prepúšťanie ľudí a zatváranie podnikov.

15. okt 2020 o 14:32 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Otvoril som 5. októbra, investoval som do vybavenia a prerobenia priestorov obrovské peniaze, desaťtisíce eur, všetko je nové. Prijal som sedem zamestnankýň. Čo mám robiť, aby sme prežili?“ pýta sa Roman Nagy, majiteľ novej reštaurácie v Dolnom Kubíne.

Uvažuje nad zatvorením reštaurácie

Nagy nevie, ako sa má dostať k vládou sľubovanej pomoci. „Sme nová prevádzka. Ako mám dokázať pokles tržieb, keď pred rokom a dokonca ani pred mesiacom som otvorené nemal? Hľadám odpoveď na túto otázku na internete, volal som ekonómke. Nevieme sa ničoho dopátrať. Nikto nevie poradiť, ako štát pomôže nielen mne ale aj ďalším podobným reštauráciám.“

Jednu zamestnankyňu už prepustil, ďalším to hrozí tiež. „Rozmýšľam, že zatvorím úplne a strata bude len platba za nájom. Ak budem variť ďalej, pridajú sa náklady na mzdy, energie. Rozvoz, ktorý robím ja, nás nezachráni. Rozvážajú takmer všetci, konkurencia je veľká. Keď v nedeľu premiér predstavil nové opatrenia, hneď som sadol k počítaču a objednal tritisíc jednorazových obalov. Taniere a príbory za tisíce sú odložené, v kúte stoja aj dve drahé profesionálne umývačky riadu. Cítim sa ako cez vojnový stav. Vonku chodia vojaci, policajti chodia kontrolovať, či dodržiavame nariadenia.“

Kde jedia uzimení robotníci?

Podobné problémy rieši aj majiteľka ďalšej dolnokubínskej reštaurácie Ľudmila Zgútová. „Fungujeme podobne ako závodná jedáleň, podávame len hotové jedlá. Otvorené máme od šiestej rána do druhej popoludní. Budem fungovať, pokiaľ budem vládať. Dnes sme vydali tretinu porcií oproti bežnému dňu. Je ťažké odhadnúť, koľko máme navariť. Neplánujem prepúšťať, lebo to je ľahké, ale ťažké je potom nájsť dobrého zamestnanca.“

Jedlo rozvážať neplánuje, pretože by musela zdvihnúť ceny. Spolieha sa na stálych zákazníkov. Veľa z nich sú robotníci, ktorí pracujú vonku. „Keď mi dali do rúk úplne studené peniaze, hneď som vedela, že nepracujú v kancelárii. Takým uzimeným pribalíme aj horúci čaj zadarmo. No neviem, kde to zjedli. Ale nenadávam na nikoho, ani na vládu ani na ľudí. Spôsobili sme si to sami, musíme to každý vytrpieť. Dúfame, že sa to skončí čo najskôr.

Čísla infikovaných za včerajší deň jej ale veľa optimizmu nedávajú. Na Slovensku pribudlo takmer dvetisíc infikovaných. Pričom až 137, najviac na Slovensku, pribudlo v Námestovskom okrese. Tvrdošínsky okres prispel do štatistiky 75 infikovanými, Dolnokubínsky 83. Orava sa tak naďalej výrazne podieľa na negatívnej štatistike.