Oravské derby veľa gólov neponúklo, šťastnejšie bolo Mútne

Florbalový víkend ponúkol v akcii štyri oravské kluby.

15. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

Mikuláš Prešov – Nižná 4:3 (2:1,2:2,0:0) P. Žák (Hujo), Medžo (Latka), Reguly (Latka)

Patrik Bachan, tréner Nižnej: Značne oklieštená zostava robila, čo mohla, no na body to nestačilo. Pre rôzne dôvody sme hrali tri posledné zápasy vždy v inom zložení. Bolo to vidieť na kombináciách, ktoré viazli v počiatkoch. V plnej sile budú výsledky iné.

Extraliga ženy

Pruské – Tvrdošín 2:4 (1:1,0:2,1:1) Dúbravská (Buková), Buková (Paňková), Dúbravská (Krivulčíková), F. Kovaliková (Dúbravská)

Milan Burdeľ, tréner Tvrdošína: Od začiatku až do konca sa hral veľmi rýchly vyrovnaný zápas. Súper udával vysoké tempo hry, no našťastie od polovice zápasu opadlo a Tvrdošín mal viac šancí na medzihru.

Nemšová – Tvrdošín 12:6 (4:1,0:2,8:3) Dúbravská (Krivulčíková), M. Dulková (Paňková), M. Dulková (Paňková), Kovaliková (Ďuríková), Ďuríková, Dúbravská

Milan Burdeľ, tréner Tvrdošína: Zápas dopadol podľa očakávaní. Líder súťaže hral rýchlu kombinačnú hru, čo sme vedeli. Výsledok možno troška nekorešponduje s predvedenou hrou. Dievčatá napriek všetkému musím pochváliť, že v desiatich podali heroický výkon a doviedli zápas do takéhoto konca.

1. liga muži

RAptORs – Mútne 1:2 (0:2,1:0, 0:0) Vnenčák (Adamčík) – Bolek (Kubala), F. Jakubjak (J. Jakubjak)

Martin Adamčík, kapitán FBK RAptORs: Derby bolo ako vždy vypäté. My však hráme prvú ligu už tretiu sezónu a musíme byť celý zápas koncentrovaní, aj keď to bol náročný zápas fyzicky aj psychicky. Nezachytili sme úvod zápasu, kedy sme dvakrát inkasovali. Potom sme boli aktívnejší, vyhrávali osobné súboje, ale trápili sa vo finálnej fáze. Keď už sa nám podarilo dostať do zakončenia, v bráne Mútneho bol výborný Juraj Jurana. Bolo ťažké prekonať obranu súpera. Myslím si, že sme boli lepším tímom, no trápili sme sa v útoku.