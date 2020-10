Keby hodil sedmičku, mohol vyhrať turnaj v Podbrezovej

Trstenský kolkársky klub cestoval na prvý turnaj v trojčlennom zložení.

15. okt 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

PODBREZOVÁ Mladí kolkári odštartovali úvodným turnajom Pohár mládeže pre kategóriu do 12 a 14 rokov. „Som veľmi rád, že v tejto náročnej dobe sa podujatie uskutočnilo, i keď za prísnych podmienok,“ hovorí Marián Benický, predseda kolkárskeho klubu z Trstenej. „Mohlo sa prihlásiť iba 50 detí.“

Na dráhach v Podbrezovej tak mal jediný oravský klub iba trojčlenné zastúpenie. V kvalifikácii už skončila súťaž pre Lukáša Janíka (U14). Obsadil konečné 11. miesto. Viac sa darilo chlapcom vo vekovej skupine do 12 rokov. Z celkového počtu 21 pretekárov sa do najlepšej osmičky dostali obaja.

Vo vyraďovacej časti mal smolu Martin Benický. Prehral so súperom o jeden kol a v súťaži skončil. Patrik Bednár sa dostal až do finálového súboja o prvé miesto. „Tiež mal trošku smoly,“ hovorí Marián Benický. „Na víťazstvo potreboval posledným hodom hodiť sedmičku. To sa mu nepodarilo, no napokon sa tešil z druhého miesta. Chcem pochváliť všetkých našich chlapcov.“

Pohár mládeže bude pokračovať ešte dvomi turnajmi a potom Superfinále. Tam postúpi z každej kategórie 12 najlepších.