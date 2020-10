Nemocnice majú nedostatok krvi

Ak darca po odbere krvi ochorie počas 14 dní na akékoľvek respiračné ochorenie, musí to nahlásiť transfúznej stanici.

14. okt 2020 o 9:48 Martin Pavelek

ORAVA/LIPTOV. Vzhľadom na nedostatok krvi prosí Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku všetkých darcov, aby prišli darovať nenahraditeľnú tekutinu. Ide o výzvu pre všetky krvné skupiny.

Odberové dni sú utorok, streda, štvrtok od 7.00 h do 10.00h. Z dôvodu epidemiologickej situácie, prosíme, aby sa darcovia objednávali na presný termín na telefónnom čísle 044/4382401.

K prosbe sa pripájajú aj oravské nemocnice v Dolnom Kubíne a Trstenej. „Zásoby krvi máme na hrane, doslova na doraz,“ hovorí Aurélia Fedorová, lekárka hemtologicko transfúzneho oddelenia Dolnooravskej nemocnice. „Problémy nám spôsobuje nutnosť odobratú krv skladovať dva týždne, až potom ju môžeme použiť. Ak sa počas tohto obdobia objavia u darcu príznaky akejkoľvek respiračnej choroby, musí nám to nahlásiť na transfúznu stanicu.“

Lekárka upozornila, že prudko klesá počet vhodných darcov. „Na zajtra sme mali nahlásených 25 ľudí, ale dnes mi už volali štyria, že sa dostali do karantény a nemôžu prísť. Počítam, že k nim ešte pribudnú ďalší.“

Pred pandémiou chodilo denne na transfuziologickú stanicu aj 40 darcov, včera ich prišlo 15.

Lekárka sa s darcami rozpráva pri ich vyšetrení. „Povedomie niektorých ľudí je slabé. Tvrdia, že koronavírus zveličujeme, nafukujeme problém. Neuvedomujú si, že krvi je naozaj málo a postupne sa do karantény dostávajú aj zdravotníci. Kto im potom odoberie krv a kde ju zoženú? Včera sme potrebovali krv pre pacientku, horko ťažko sme zohnali dve dávky. Vo všetkých okolitých nemocniciach nám odmietli pomôcť. Nie preto, že by nechceli, ale preto, že krvi je naozaj akútny nedostatok.“

Medzi pravidelných darcov patrí Zuzana Vengrínová z Dolného Kubína. „Chodím pravidelne každé štyri mesiace, syn Martin má nulku negatív, tomu volajú stále, aby prišiel. Na stanici býva teraz oveľa menej ľudí, hocikedy som mala číslo vyššie ako dvadsať, pred týždňom som mala trojku.“

V Hornooravskej nemocnici by potrebovali denne aspoň 30 darcov. „Včera prišlo len trinásť, na piatok je objednaných sedemnásť. Dúfame, že sa prihlásia ďalší, no vždy sa niekoľko zároveň odhlási kvôli ochoreniu či karanténe, “ hovorí staničná sestra HTO Jaroslava Poništová. „Začali sme ľudí obvolávať, no veľa ich je v zahraničí, prípadne sa odtiaľ vrátili a krv nesmú dávať 14 dní.“

V Dolnokubínskej nemocnici sa treba na odber objednať prostredníctvom webovej stránky www.donsp.sk. Darcovia sa objednávajú aj na odbery v Hornooravskej nemocnici na telefónnom čísle 043/5307 271.