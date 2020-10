Prvý zápas na jednotku

Hokejisti Dolného Kubína otvorili novú sezónu na domácom ľade. Privítali neznámeho súpera, ktorý v príprave neodohral ani jeden zápas.

14. okt 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

II. liga

MHK AUTOCAR Dolný Kubín – MHK Kežmarok 6:2 (1:1,3:0,2:1)

Góly: Hančiak (Hricko), Jendroľ (Nátny), Sluka (Hančiak), Hricko (Nátny), Michalica (Langhammer), Jonák (Michalica, Langhammer)

Od začiatku zápasu diktovali tempo hry domáci, ale sami si to skomplikovali zbytočnými vylúčeniami. Do vedenia išli v oslabení, keď unikla dvojica Hricko s Hančiakom a bolo 1:0. Už o chvíľku súper vyrovnal v tej istej presilovke. Do konca tretiny si Dolnokubínčania ešte vypracovali niekoľko šancí, no nepremenili ich.

V druhej tretine už boli domáci jednoznačne lepší. Súpera prevyšovali v každej činnosti, čoho výsledkom bol tlak a tri góly v jeho sieti. Na 2:1 strelou od modrej zvýšil Jendroľ po Nátneho prihrávke. Na 3:1 dával ďalší obranca Sluka po Hančiakovej prihrávke. Na 4:1 strelou z prvej po vyhratom buly Nátneho skóroval Hricko. V druhej časti mohli hráči MHK AUTOCAR aj viackrát skórovať. Šancí na to bolo dosť, no nie a nie to tam padnúť.

Do tretej časti hry vstúpili domáci hráči troška nekoncentrovaní. Mysleli si, že víťazstvo majú v kapse. Súper udrel a bolo 4:2. Po tomto góle sa opäť Dolnokubínčania vrátili k svojej hre, čoho výsledkom boli ešte dva góly. Na 5:2 po výbornej Langhammerovej práci, kedy si skúsene podržal puk a posadil súpera na zadok, krásnou prihrávkou pomaly do prázdnej brány vyzval na skórovanie Michalicu a ten nezaváhal. Súper ešte skúsil hru bez brankára, ale Jonák z polovice ihriska ukázal svoje strelecké schopnosti a zakončil výsledok na 6:2. Vstup do súťaže hokejistom Dolného Kubína vyšiel na jednotku a pripisujú si dôležité 3 body.

Ďakujem každému jednému za prístup a nasadenie počas zápasu a že sa dokázali na motivovať, aj keď sa hrá bez divákov. Dobrá práca, chalani. Marek Huba

Zostava: Poburíni (Janek) – Šeliga, Javorka, Jonák, Langhammer, Michalica – Sluka, Jendroľ, Hricko, Bukna, Hančiak – Lupták J., Lupták T., Šugár, Nátny, Maňuch

vylúčenia: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, strely: 45:28

