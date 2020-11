Takto sa s tým popasovali. Autá jazdia pomalšie

ISTEBNÉ. Vodiči, ktorí jazdia po obecných cestách, si musia zvykať na novinky v cestnej doprave, ktoré pre nich pripravil obecný úrad. Na cestách pribudli retardéry, nové vodorovné dopravné značenie a jednosmerné ulice.

Dva retardéry spomalia autá na ulici od kultúrneho domu po evanjelický kostol.

„Dali sme ich tam aj na podnet občanov, ktorí sa sťažovali na rýchlo jazdiace autá,“ hovorí starostka Lýdia Fačková. „Jeden je pri detskom ihrisku. Druhý položili pri lavičke cez potok, pretože ľuďom prekáža vo výhľade na cestu sypáreň. Hlavne deti si nedávajú pozor, vybehnú na cestu bez toho, aby sa pozreli, či tadiaľ nejde auto.“

Novinkou sú jednosmerné ulice od obchodu Koruna popri štvordomkoch a od bývalého servisu Fačko ku hlavnej ceste. Obec ich zjednosmernením získala nové miesta na parkovanie.