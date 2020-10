Na Oravu príde armáda, dôvodom je koronavírus

Vojaci budú pomáhať hlavne hygienikom pri dohľadávaní kontaktov, odberové tímy zabezpečia stery, iní dohliadnu na poriadok v nemocniciach a ich okolí.

9. okt 2020 o 11:23 Martin Pavelek

ORAVA. „Táto chvíľa musela nastať. Počas prvej vlny nastala skôr. Vtedy pribúdalo denne okolo 30 pozitívne testovaných, dnes je priemer okolo tisíc, teda 30-krát viac. Za stredu sme zaznamenali 75 percentný nárast pozitívnych oproti rovnakému dňu minulého týždňa,“ povedal na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič.

Na Orave včera pribudlo 145 pozitívne testovaných, okres Námestovo 63, okres Tvrdošín 49, okres Dolný Kubín 33. Od Začiatku septembra sa tak počet pozitívne testovaných na Orave vyšplhal na viac ako 1400, čo je na približne 140-tisíc obyvateľov vysoké číslo.

Orava sa môže dostať do karantény

Premiér upozornil, že zatiaľ čo v prvej vlne odhadli počet neodhalených prípadov na šesťnásobok oproti potvrdeným, teraz je situácia niekoľkonásobne horšia. „Dnes predpokladáme že neodhalených je až 17-krát viac.“ Teda ak testy včera potvrdili 1184 prípadov nákazy, neodhalených ostalo viac ako 20-tisíc. „Mám obavy, či sa prijaté opatrenia pri takto prudkom náraste prejavia,“ povedal premiér.

Článok pokračuje pod video reklamou

Armáda postupne vyčlení 1500 príslušníkov pre policajný zbor a rovnaký počet pre zdravotníctvo. Prvých 267 začne v týchto dňoch pomáhať regionálnym úradom verejného zdravotníctva najmä pri dohľadávaní kontaktov pozitívne testovaných ľudí.

Súvisiaci článok Polícia reaguje na situáciu na Orave. Sprísni kontroly Čítajte

Matovič sa venoval aj situácii na Orave, spomenul pritom aj oslavy a svadby v susednom Poľsku. „Na stole máme otázku, ako pristupovať k takýmto regiónom. V najbližších dňoch a týždňoch sa môže stať, že niektoré regióny doplatia na nezodpovedné správanie jednotlivcov.“ Pripustil, že niektoré oblasti Slovenska sa môžu dostať do karantény rovnako ako rómske osady na východe počas prvej vlny.

Pridal sa minister zdravotníctva Marek Krajčí. „V spolupráci s regionálnou hygieničkou sme sa zaoberali situáciou na Hornej Orave. Určite sa zvažujú aj karantény určitých oblastí a je to aj súčasťou pandemického plánu.“

Pomôcť majú antigénové testy

Zabrániť katastrofickému scenáru môže podľa Matoviča rozumné správanie sa obyvateľov. Pomôcť môže aj pol milióna antigénových testov, ktoré budú aj prostredníctvom armády distribuovať zo štátnych hmotných rezerv na budúci týždeň v pondelok a utorok.

Súvisiaci článok Zdraví ľudia zneužívajú systém, hlásia sa na testy Čítajte

„Prednostne poputujú do zdravotníckych zariadení, aby boli testovaní všetci pacienti prichádzajúci do zariadení. Určené su aj pre seniorov centier sociálnych služieb, kde by sme chceli takéto testovanie robiť každé dva týždne Chceme testovať aj v ohniskách nákazy, aby sme mohli vyskrínovať populáciu a prijať opatrenia,“ upresnil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Premiér ale upozornil, že antigénové testy dokážu zachytiť len 30 percent infikovaných oproti PCR testom. „Nie sú plnohodnotnou alternatívou PCR testov, ale vieme identifikovať najmä najviac infekčných ľudí. Na svete ešte neexistuje rýchly, lacný a rovnako kvalitný test ako PCR test.“

Prečítajte si tiež Na stole je nová parkovacia politika, čo čaká Námestovčanov Čítajte

Minister zdravotníctva sa snažil upokojiť obyvateľov Oravy a Liptova, pretože sa objavila informácia o naplnenosti kapacity Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. „Reprofilizáciou lôžok v vo vojenskej nemocnici sme získali miesto pre ďalších 50 až 60 pacientov. Podľa vývoja situácie sa môže postupne celá meniť na červenú, teda budú v nej ošetrovať len covidových pacientov.“