Florbalistka roka: Prajem si, aby sme sezónu úspešne dohrali

Denisa Ferenčíková sa druhý raz po sebe stala najlepšou florbalistkou Slovenska.

9. okt 2020 o 16:00 Tomáš Ferenčík

OSTRAVA Novinári, zástupcovia klubov a médiá rozhodli, že druhý raz po sebe sa stala na Slovensku florbalistkou roka Denisa Ferenčíková z Tvrdošína. „Je to fajn pocit. V prvom rade by som chcela všetkým poďakovať, že som mohla toto ocenenie získať druhýkrát po sebe. Je to pre mňa odmena a motivácia sa stále zlepšovať a pracovať. V tejto ťažkej dobe, keď nevieme čo bude na druhý deň, vnímam toto ocenenie ako vzpruhu do zbytku sezóny.“

Florbalistka z Oravy nechala za sebou klubové spoluhráčky z Vítkovíc, Michaelu Šponiarovú a Alžbetu Ďuríkovú. „Je to pre mňa prekvapenie. Myslím si, že moje spoluhráčky tiež podávali dobré a stabilné výkony a určite by si toto ocenenie tiež zaslúžili.“ Kedy a ako si preberie Denisa Ferenčíková ocenenie pre najlepšiu florbalistku Slovenska za rok 2019, vôbec netuší. „Zatiaľ mám len informáciu, že žiadne veľké podujatie sa nemôže uskutočniť a čaká sa, ako sa vyvinie situácia. Prípadne dôjde k predaniu ocenenia len v malom počte ľudí.“

V Česku, rovnako ako na Slovensku, už odštartoval nový florbalový ročník. Vítkovice zatiaľ vyhrali všetky zápasy. „Čo sa týka zisku bodov, tak tam je spokojnosť,“ hovorí 29-ročná odchovankyňa tvrdošínskeho florbalu. „To sa už však nedá povedať o predvedenej hre. Od začiatku sezóny sa stretávame s množstvom zranených hráčok a to, samozrejme, cítiť na našej hre. Tréner musí stále meniť jednotlivé formácie a posty hráčok. Asi bude trvať nejakú dobu, kým to všetko sadne a potom bude naša hra vyzerať podľa našich predstáv.“

Vítkovické florbalistky chcú naladiť formu hlavne na januárovú Ligu majstrov, kde sa dostanú iba majstri krajiny zo Švédska, Fínska, Švajčiarska a Česka. „Je to jeden z našich cieľov tejto sezóny. Hlavne veríme, že sa uskutoční Liga majstrov.“ V semifinále by mal český klub vyzvať švajčiarskeho majstra Chur. „Sme radi, že po fínskom a švédskom majstrovi si môžeme zahrať semifinále so švajčiarskym majstrom. Bude to ale veľmi ťažký zápas.“

V Česku tiež pristúpia asi v najbližšej dobe k tomu, že sa zápasy budú hrať úplne bez divákov. Doteraz mohla chodiť tisícka. Dôvodom sú alarmujúce čísla nakazených ľudí koronavírusom. O prerušení alebo zrušení súťaže sa zatiaľ nehovorí. „S prerušením sezóny by som asi nemala problém,“ hovorí Denisa Ferenčíková. „Predsa ide o životy ľudí. Úplné zrušenie sezóny by už bolo horšie. Pretože celý tím pracoval v lete na maximum a v okamžiku by pre nás všetko skončilo. Verím, že situácia sa zlepší a sezóna sa dohrá až do konca.“