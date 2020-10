Kontroverzne mu ušla NHL, bol hrdinom Sparty. Kubínska posila aj o pästiach s legendou

Jakub Langhammer sa živil profesionálnym hokejom. Mal pestrú kariéru.

10. okt 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Takmer štyristo zápasov v českej hokejovej extralige, dva roky v americkej juniorskej súťaži WHL a dva tituly so Spartou Praha. Takto v skratke vyzerala kariéra novej posily Dolného Kubína, 36-ročného Jakuba Langhammera. Nejde o prvé pôsobisko na Slovensku. Odchovanec Kladna hral už za Liptovský Mikuláš a naposledy v Martine.

Začiatkom tohto roka ste sa rozhodli aktívnu hokejovú kariéru skončiť. Aké boli dôvody?

Od detstva bojujem s atopickým ekzémom. Potom mi to zmizlo a posledných päť rokov sa mi opäť robí na nohách. Nedalo sa to vydržať. Ekzémy mi išli až do krvi. Boleli ma a nemohol som byť na ľade. Mesiac som si úplne oddýchol. Stále sa to nelepšilo, tak som sa rozhodol skončiť.

