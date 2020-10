Námestovskí poslanci nerokovali už od júna. Nezačali ani na druhý pokus

Ďalšia patová situácia pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Podľa zákona má zasadať najmenej raz za tri mesiace. Naposledy poslanci rokovali 24. júna.

10. okt 2020 o 12:49 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Už druhýkrát za sebou sa nezačalo riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, naplánované ešte na 25. septembra.

Opakované stretnutie poslancov v zasadačke mestského úradu v stredu 7. októbra trvalo necelé tri minúty. Stihli neschváliť program zverejnený v pozvánke, a tak ho primátor v súlade so zákonom o obecnom zriadení zrušil.

Ďalší termín rokovania poslancov určil na stredu 14. októbra o 14.00 h.

Hlasovania sa zdržal poslanec Jaroslav Genšor, podľa ktorého došlo k nedorozumeniu. „Boli sme v tom, že najskôr sa majú robiť zmeny v programe, ale primátor dal hlasovať hneď o návrhu programu, no my sme ho chceli ešte upraviť."

V minulosti bol postup naozaj iný, no zákonom o obecnom zriadení sa poslanci riadia už niekoľko zastupiteľstiev za sebou. „Ak sme urobili chybu, beriem, no nebral by som to tragicky, o týždeň sa predsa zídeme zas," dodal Genšor.

Jedným z piatich poslancov, ktorí program schválili bol Miroslav Hajdučík. „Bol som trochu zmätený, ale nechcel som, aby sa zastupiteľstvo opäť zrušilo, tak som hlasoval za," povedal poslanec Miroslav Hajdučík. Chybou je podľa neho rozkol medzi interným rokovacím poriadkom a zákonom o obecnom zriadení.

Rovnako za bol aj poslanec Marián Grígeľ. „Verím, že je to len nevedomosť niektorých poslancov a nie zámer, no nerokovali sme už štvrtý mesiac," hovorí. "Niektoré veci čakajú a je treba rozhodnúť, preto nás predsa ľudia volili."

"Teraz nie je čas riešiť malichernosti, kto má lepšiu pravdu, je čas riešiť podstatu," dodal Grígeľ. "Je čas na krízový manažment, nie taľafatky."

Stredajšie zasadnutie poslancov malo byť náhradou za neuskutočnené rokovanie 25. septembra. To bolo zrušené na poslednú chvíľu po tom, čo väčšina poslancov potvrdila stretnutie so svojou kolegyňou Danicou Hollou, ktorej potvrdili pozitívny test na COVID-19.

V kuloároch sa hovorí, že terajším dôvodom neschválenia programu bola aj jej neprítomnosť pri otvorení rokovania.

Podľa zákona o obecnom zriadení schvaľujú poslanci na začiatku zasadnutia návrh programu, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. „Ak ho schvália, prednesú jednotlivé pozmeňujúce body a o každom z nich samostatne hlasujú,“ povedal prednosta Dušan Jendrašík. V poslednom kroku poslanci schvaľujú zmenený a doplnený program a rokovanie môže začať.

„Kedysi to bolo iné, no minimálne päť zastupiteľstiev už fungujeme takto,“ hovorí Jendrašík. Na včerajšom zasadnutí z prítomných desiatich poslancov, piati hlasovali za návrh programu z pozvánky a piati sa zdržali. Poslanci neschválili program z pozvánky, a tak nebolo ďalej o čom rokovať. „V súlade s legislatívou som musel zastupiteľstvo ukončiť a nemohli sme pokračovať ďalej, pretože na neplatnom zastupiteľstve nemôžu vzísť platné uznesenia,“ vysvetľuje primátor Milan Hubík.