Prvá liga spojila proti sebe Raptorov a Dolný Kubín

Oravské kluby majú ďalšie florbalové kolo za sebou.

8. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

Nižná – Florko Košice 6:9 (1:1,2:2,3:6) Drozd (Jaskierski), Nákačka (Belko), Belko (Nákačka), Bachan (Medžo), Latka, Latka

Hrajúci tréner Patrik Bachan: Prvá tretina nebola z našej strany príliš dobrá. Robili sme individuálne a taktické chyby. V prostrednej časti sme zmenili taktiku a hra sa zlepšila. Dostali sme sa mierne na koňa. Zápas bol však naďalej vyrovnaný. Florko ukázalo v poslednej tretine lepšiu fyzickú pripravenosť. Súper trestal všetky naše chyby. Góly padali hlavne z brejkov, kde sme nášmu brankárovi veľmi nepomohli. Musíme sa z tejto prehry poučiť.

1. liga muži

3. kolo: Čadca – Dolný Kubín 7:3 (2:2,2:0,3:1)

Góly: Kuhajda (J. Lakoštík), Staš (Grega), Grega (Huba)

Predseda Matúš Lakoštík: Hoci výsledok o tom nevypovedá, zápas to bol vyrovnaný a rozhodlo premieňanie šancí. Tie lepšie zvládli domáci. Na chlapcoch bolo badať aj neskúsenosť z takejto súťaže. Otrasieme sa a ideme ďalej. Mužstvo je kvalitné a tak verím, že výsledky sa dostavia.

RAptORs – Mútne odložené

4. kolo: RAptORs – Dolný Kubín 6:4 (2:2,2:0,2:2)

Góly: Michlík (Grobarčík), Michlík (Zeman), Michlík (Ulrich), Michlík (Píši), Michlík (tr. strieľanie), Michlík – Suroviak, Huba (Drengubiak), Drengubiak (Kysel), Huba (Kysel)

Martin Adamčík, kapitán FBK RAptORs: Napriek víťazstvu nie som s výkonom až tak spokojný. Súperovi sme odskočili maximálne na dva góly, aj keď šancí sme mali na viac gólov. Našťastie, dnes sme mali Dávida Michlíka, ktorému to tam ako jedinému padalo. Tešia ma tri body do tabuľky. Verím, že nabudúce podáme lepší výkon.

Dávid Michlík, strelec šiestich gólov: Dnes to bol ťažký zápas. Kubín napriek tomu, že je nováčikom, statočne bojoval. My sme mali čo robiť, aby sme zápas dotiahli do úspešného konca. Z osobného hľadiska som, samozrejme, šťastný. Šesť gólov v seniorskej kategórii som ešte nedal. Góly potešili, no dôležitejšie sú tri body pre tím.

Predseda Dolného Kubína Matúš Lakoštík: O výsledku rozhodla druhá tretina, v ktorej sme podali katastrofálny výkon. Súper si vybudoval náskok a hoci sa nám podarilo v poslednej časti dotiahnuť, nakoniec sa zaslúžene radovali domáci.

Čadca – Mútne odložené

1. liga ženy

Čadca – Mútne 8:3 (5:3,3:0,0:0)

Góly: Holubjaková (Bródyová), Holubjaková (Zavodančíková), Zavodančíková (Bródyová)