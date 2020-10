Oravské Veselé sa vyhuplo do čela súťaže

Po vynútenej prestávke zapríčinenej COVID-19 opäť hralo MŠK Námestovo.

8. okt 2020 o 8:30 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Námestovo – Kalinovo 1:0 (0:0)

Gól: 48. M. Habiňák

Duel sa pre domácich nezačal šťastne. Už v 9. min musel pre zranenie opustiť trávnik Siman. Prvú peknú akciu priniesla 18. min, kedy Fajčák preniesol dlhým pasom loptu na Snováka. Jeho delovka rozvlnila sieť len z boku. Súper prehusťoval vlastnú polovicu hracej plochy a hrozil rýchlymi brejkmi.

V 28. min po centri Mariána Čiernika hlavičkoval Gelčinský len do stredu brány. Hostia hrozili hneď z protiútoku, no domáca obrana stihla útočníka odblokovať v poslednej chvíli. V týchto fázach hry bola rozohrávka hráčov v bielych dresoch pomalá, bez momentu prekvapenia. Aj napriek tomu mali možnosť ísť do vedenia. Fajčák získal loptu a rútil sa sám na bránu Baníka. Vystrelil však dosť unáhlene a priamo do vybiehajúceho gólmana Rusnáka.

O osude duelu sa rozhodlo hneď po prestávke. Na dobre kopnutý roh Mariána Čiernika vyskočil kapitán domácich Habiňák a hlavou pod brvno nezadržateľne skóroval. Po góle súper zvýšil obrátky v snahe vyrovnať skóre. Hornooravci odpovedali rýchlou akciou. Výborne hrajúci Habiňák poslal loptu do behu Kubicovi, ktorého strelu obranca nadvihol nad brvno. Kalinovčania začali útočiť aj so 7 hráčmi, no domáci umne bránili a do šancí ich nepúšťali. Výnimkou bola tečovaná strela spoza šestnástky, ktorú ešte Greššák končekmi prstov vytisol na roh. Futbalisti MŠK však využívali každú príležitosť na protiútoky. V 84. min vznikla po rohovom kope v malom vápne Baníka trma-vrma, no Snovák a ani Kormaňák nedokázali loptu dotlačiť za bránkovú čiaru. Aj preto sa už skóre duelu nezmenilo. Ján Salaj

DOMÁCI: Greššák – Habiňák, Michal Čiernik, Jaššo, Marián Čiernik, Branický (82. Mydlár), Siman (9. Fajčák), Gelčinský (79. Kormaňák), J. Stašák (60. L. Kubica), M. Buckulčík, M. Snovák (90. R. Briš)

ŽK: 57. Stašák – 73. Kováč

Or. Veselé – L. Štiavnica 5:2 (2:1)

Góly: 18. a 52. J. Jurky, 23. a 61. M. Pisarčík, 90. A. Hojo – 26. M. Eliaš, 68. A. Omasta

Po pohárovom zápase so Žilinou predviedli domáci hráči proti Liptákom priemerný výkon. Aj taký však stačil na tri body. Skóre otvoril v 18. min Jurky a potom sa pridal aj kapitán Pisarčík. Hostia znížili v 26. minúte.

Po prestávke sa presadili znova tí istí hráči Oravského Veselého a bolo 4:1. Súper znížil, ale posledné slovo mal striedajúci Hojo. Domáci futbalisti spálili ešte ďalších päť gólových šancí. Zápas mohol skončiť aj 10:2. Ukázalo sa tiež, kto má vyspelejšie mužstvo. Tatran sa ziskom troch bodov dostal do čela súťaže.

Dušan Rejduga

DOMÁCI: E. Feriančik – A. Žilák, A. Kmeť, P. Struhár, M. Šmiheľ, A. Hoti (66. J. Garaj), K. Ratica (28. M. Hvoľka), L. Janič (66. A. Hojo), J. Jurky (80. L. Pňaček), M. Gočal (46. L. Ondrek), M. Pisarčík