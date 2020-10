Hráči Dolného Kubína predviedli gólovú šou

Tvrdošínski futbalisti ostávajú na prvom mieste tabuľky, i keď znovu nehrali pre nespôsobilý terén.

7. okt 2020 o 15:00 Tomáš Ferenčík

IV. liga Sever

Z. Poruba – D. Kubín 1:8 (0:4)

Góly: 83. Kutlík – 24. Čučka, 27., 39., 47. a 90. M. Otruba, 32. a 53. Bobček, 55. Sučák

Oravské mužstvo vstúpilo do zápasu aktívne. Od úvodu malo prevahu. Vypracovalo si tri gólové príležitosti, ale stav sa nemenil. Brankár sa vyznamenal. Domáci mali za bezgólového stavu tiež možnosť na skórovanie. Dolný Kubín podržal Spišák. V 24. min sa už skóre menilo. Na rohový kop Kolorédyho vyskočil Čučka a hlavičkou poslal hostí do vedenia. O tri minúty bolo už 0:2. Na konci kombinačnej akcie bol Matúš Otruba. Oravskí hráči dostali chuť. Do prestávky pridali ešte dva góly. Tretí zásah pridal Marek Bobček a potom sa presadil Otruba.