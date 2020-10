V Oravskej Lesnej mal pozitívny test správca farnosti

Žilinská župa zakázala návštevy v zariadeniach sociálnych služieb v červených regiónoch nielen v interiéroch ale aj vonku.

5. okt 2020 o 14:00 Martin Pavelek

ORAVA. „Nakoľko náš správca farnosti mal pozitívny výsledok COVIDU – 19, sväté omše v našom kostole pre verejnosť nebudú a to od 4. až do 18. októbra. Nevzťahuje sa to na krsty, sobáše a pohreby,“ takýto oznam uverejnil Farský úrad v Oravskej Lesnej.

Zároveň vyzýva farníkov, aby využili príležitosť sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií.

V najchladnejšej dedine Slovenska bola kvôli koronavírusu zatvorená základná a materská škola od 23. septembra, deti sa do lavíc až vrátili dnes.

Okres Námestovo patrí k najviac postihnutým koronavírusom na Slovensku. Denne tam pribúdajú desiatky infikovaných. Prvotným zdrojom šírenia boli svadby a rodinné oslavy.

Od vypuknutia epidémie tam zaregistrovali už takmer šesťsto ľudí s pozitívnym testom na COVID-19. Na celej Orave ich je už takmer 1 200, preto je tento región celý v červenej zóne.

V súvislosti so šírením epidémie prijal nové opatrenia aj Žilinský samosprávny kraj, ktorý sprísňuje opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Dnešným dňom začína platiť plošný zákaz návštev, zatvárať budú aj ambulantné služby.

Krízový štáb kraja rozhodol o zákaze návštev v interiéroch zariadení sociálnych služieb, v zariadeniach v červených regiónoch platí zákaz aj vonku. Nariadenie je v platnosti od 5. októbra až do odvolania.

,,Týmto by sme chceli apelovať na rodinných príslušníkov, aby rešpektovali zákazy, pretože máme skúsenosti s tým, že sa domáhajú osobných návštev aj po príchode zo zahraničia. Vystavujú tým riziku nielen svojich blízkych, ale i celé zariadenie,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.

Dôkazom opodstatnenosti tohto opatrenia je Domov sociálnych služieb Charitas v Trstenej. „ Viac ako 80 percent pacientov na našom oddelení tvoria Oravci a z nich je väčšina z Domova sociálnych služieb v Trstenej,“ povedala Anna Lesňáková, prednostka epidemiologickej kliniky v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku. „Napriek tomu, že sa snažíme zo všetkých síl, vírus si niekedy ide svojou cestou a sme bezmocní.“

Žilinský kraj odporúča rušiť ambulantné služby. Príkaz by mal vyjsť v priebehu niekoľkých dní. V ambulantnej službe má župa aktuálne 230 prijímateľov sociálnej služby. Sú to prevažne mladí ľudia, ktorí bývajú s rodičmi.

,,Tak ako v prvej vlne pandémie, ponúkame týmto klientom možnosť poradenstva, prípadne terénnej služby,“ dodala Ďurišová.

Kraj tiež začína s distribúciou osemtisíc rapid testov, ktoré získal zo Štátnych hmotných rezerv. Rozdelia ich pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji - krajských, obecných a neverejných. Určené sú pre prijímateľov aj pre zamestnancov, ktorí zaznamenajú respiračné ochorenie, prípadne teplotu a kašeľ.