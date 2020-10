Starostu obviňujú, že zle hospodáril, hrozí mu väzenie

Najvyšší kontrolný úrad našiel 20 pochybení, budú sa nimi zaoberať orgány činné v trestnom konaní.

13. okt 2020 o 7:30 Martin Pavelek

MÚTNE. Marián Murín je starostom Mútneho už takmer desať rokov. Vo februári tohto roku prišli na obecný úrad zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom obce. Zamerali sa na toto obdobie. Výsledkom je protokol s 20 kontrolnými zisteniami. Prvá o tom informovala RTVS.

Prečítajte si tiež Mesto chce stavať atletickú dráhu za 600-tisíc eur Čítajte

„Vzhľadom na závažnosť zistení z kontroly v Mútnom môžem potvrdiť, že sa obrátime na orgány činné v trestnom konaní,“ povedal hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Starosta tvrdí, že zistenia sa nezakladajú na pravde a bude sa brániť rovnako ako v prípade rekonštrukcie školy v Kysuckom Lieskovci. V roku 2016 ho obvinil vyšetrovateľ NAKA zo zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a zločinu subvenčného podvodu. Minulý rok ho Špecializovaný trestný súd oslobodil a rozsudok tento rok potvrdil aj Najvyšší súd.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zákazky dostali spriaznené firmy

Z výsledkov kontroly vyplýva, že starostovi blízke firmy dostávali od obce zákazky, v niektorých rokoch táto suma presiahla až 60 percent zo všetkých fakturovaných súm.

„Upozorňoval som kontrolórov, že až do roku 2015 išlo o zákazky, ktoré podpísala bývalá starostka Mária Juríčková,“ vysvetľuje Murín. „Prebehlo riadne verejné obstarávanie. K ich realizácii došlo až po mojom nástupe do funkcie, ale vtedy som už konateľom v tých spoločnostiach nebol. Z celkovej sumy 1,29 milióna eur sa to týka až 990-tisíc eur.“

Ostáva takmer 300-tisíc za zákazky, ktoré dostala jedna z firiem, v ktorej je Marián Murín spoločníkom a zmluvy podpisoval, už keď bol starostom. „Aj v týchto prípadoch bolo riadne verejné obstarávanie,“ háji sa.