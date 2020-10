Pajtu nad dedinou pripravili na zimu

Miesto nad Malatinou navštevuje veľa turistov, ponúka možnosť oddychu.

15. okt 2020 o 9:28 Martin Pavelek

MALATINÁ. Kolibu pre ovce postavenú na Grúni využili filmári pri natáčaní filmu Perinbaba aj rozprávky Sokoliar Tomáš.

Keďže stará už zhnila, pred dvoma rokmi Maltinčania postavili novú za europeniaze, ktoré získali z cezhraničného projektu uskutočneného s Poliakmi. Pajta je síce nová, ale treba sa o ňu aj tak starať priebežne, aby vydržala čo najdlhšie.

Všimnite si tiež Nemocnice majú nedostatok krvi Čítajte

„Vykosili sme okolie, vyhrabličkovali, upratali ohniská, doplnili fotografie do stálej expozície, lebo to je podmienka päťročnej udržateľnosti projektu,“ povedal starosta Zdenko Kubáň. „Zároveň sme povolili skrutky držiace hrubé drevené stĺpy pod štítmi, lebo drevo schne a pajta postupne sadá. Keby sme to neurobili, bola by vykrivená, namáhali by sa niektoré časti.“