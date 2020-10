Opäť úžasná Mária Remeňová

Nádejná oravská biatlonistka sa mohla netradične oprieť o výbornú streľbu.

6. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

REVÚCA. Biatlonistka Mária Remeňová vynechala pre svadbu v rodine prvé preteky majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone. Na ďalších dvoch nechýbala a prežila úžasný víkend. V štartovom poli však nefigurovalo meno jej sestry Zuzany. „Obnovilo sa jej zranenie z pádu na bicykli. Zistilo sa, že má vápnik okolo kosti na chodidle. Momentálne chodí na rehabilitácie a postupne začínať trénovať.“

Slovenský šampionát najprv spoznal majstrov v rýchlostných pretekoch. Juniorky, kde pretekala Mária, absolvovali trojkilometrovú trať a dve strelecké položky. „Cítila som sa veľmi dobre na trati. Snažila som sa prísť na prvú streľbu pokojná, pretože strelnica v Revúcej je trošku do kopca. Prvý výstrel mi ušiel kúsok dolu, no ostatné som si ustrážila.“ Na druhej položke v stoji vybielila rodáčka z Hruštína všetky terče. „Strieľalo sa mi dobre. Bolo to rytmické. Čistá položka ma povzbudila do posledného kola. Išla som naplno.“ Jeden netrafený terč a skvelá bežecká časť dali dokopy zlatú medailu. Druhá pretekárka prišla so stratou 42 sekúnd.

Na druhý deň Mária Remeňová rozmýšľala, či vôbec štartovať vo vytrvalostných pretekoch. „V sobotu sme zmokli na trati a v nedeľu ráno som sa zobudila s nádchou. Necítila som sa zdravotne dobre.“ Rodáčka z Oravy nezaprela v sebe bojovníčku a predsa len sa postavila na štart. Zdravotné problémy sa začali prejavovať až v druhej polovici pretekov. To už mala dobrý náskok, keďže vyčistila všetkých desať terčov. „Potom som začala cítiť, že nevládzem. Moje telo nebolo na tom zdravotne dobre.“

Na tretej položke prišla jedna chyba a na štvrtej dve. Za každú sa pripočítavalo 30 sekúnd. „Vedela som, že musím dať do posledného kola všetko.“ Súperky mali omnoho horšiu streľbu a tak sa Mária Remeňová v priebehu dvoch dní tešila z dvoch titulov juniorskej majsterky Slovenska v letnom biatlone. V oboch pretekoch sa mohla oprieť o streľbu, čo nebýva u nej zvykom. „Som veľmi rada, že za dva dni som na strelnici strelila 26 zásahov z 30. S trénerom sme robili nejaké menšie úpravy na zbrani, takže verím, že sa to bude zlepšovať. Veľmi ma teší taká streľba a motivuje, aby som pracovala ešte viac a viac.“