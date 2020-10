Vavrečka a Trstená stratili doma dobre rozohrané zápasy

Chlebnice stúpajú v tabuľke piatej ligy vyššie.

5. okt 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

V. liga skupina B

Vrútky – Or. Poruba 1:1 (0:1)

Góly: 65. M. Greguška (vl. gól) – 44. V. Rác

Síce ihrisko vyzeralo na pohľad v Martine veľmi pekne, no bol to iba očný klam. Bolo mäkké, nevalcované, zle pripravené. Tieto podmienky viac vyhovovali domácim hráčom. Už v 17. min mladý hlavný rozhodca odpískal pokutový kop pre Vrútky. Našťastie, Patrik Osadský jedenástku chytil. Tento moment Oravskú Porubu naštartoval. Prebrala iniciatívu, ale v zakončení sa mýlila. Najmä Filip Moďoroši a Viktor Rác. Až v 44. min prišla gólová radosť. Krídelnú akciu zakončil strelou do siete Rác. Ešte v úplnom závere mohol domácim dať druhý gól do šatne Jozef Válek. Priamy kop skončil na tyči.