Futbalisti Vasiľova nestíhali počítať inkasované góly

Oficiálne ukončili tímy najnižšej súťaže jesennú časť.

6. okt 2020 o 8:00 Tomáš Ferenčík

VIII. liga

Ťapešovo – Lokca 3:1 (1:1)

Góly: 27. Puvák, 52. Ľ. Madleňák, 89. Laštík – 8. Kastali

Zápas začal vo vysokom tempe a so silným vetrom, prvý gól dali hostia, keď v ôsmej minúte využil prvý útok Daniel Kastali. Na to sa podarilo domácim kontrovať ešte v 1. polčase, v 27. min. vyrovnal Mário Puvák. Druhý polčas hrali domáci s vetrom, a to bolo rozhodujúce.