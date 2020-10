Obrat vo Vitanovej, v Kraľovanoch zakázali hrať zápas

Líder siedmej ligy si doma hravo poradil s hráčmi Mútneho.

5. okt 2020 o 8:18 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Or. B. Potok – Or. Lesná 4:3 (1:2)

Góly: 17. a 90. Dedinský (oba z 11 m), 70. vlastný, 87. Zemančík – 3. Laššák, 10. Katrenčík, 83. Hablák

Súvisiaci článok Neľahký rok ich nezastavil Čítajte

V Oravskom Bielom Potoku sa hral od úvodu bojovný zápas. Lepšie začali hostia, ktorí v desiatej minúte po góloch Mateja Laššáka a Pavla Katrenčíka viedli 0:2. V 17. min bol v šestnástke faulovaný Pavol Pavčo a následný pokutový kop premenil Matúš Dedinský – 1:2. Domáci sa snažili do polčasu ešte vyrovnať, no hral sa prevažne medzišestnástkový futbal so šancami na oboch stranách.