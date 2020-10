Neľahký rok ich nezastavil

Žaškovský minimaratón oslávi budúci rok veľké jubileum.

3. okt 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

ŽAŠKOV. Aj v roku koronavírusu naďalej platí, že Žaškovský minimaratón patrí bez prerušenia k najstarším bežeckým podujatiam na Slovensku. Organizátori síce júlový termín zrušili, ale už rozmýšľali o náhradnom. O myšlienke, že by sa

neuskutočnil, nechceli veľmi počuť. Rozhodli sa pre tretiu septembrovú nedeľu a tento dátum sa ukázal ako správny. „Stáli asi pri nás všetci svätí,“ hovorí jeden z organizátor Jaroslav Bakoš. „Posledné dni sa situácia ohľadom koronavírusu zhoršovala. Posledné tri týždne sme boli v napätí, ako sa to bude vyvíjať. Ak by sme zrušili aj tento termín, už by sme to asi tento rok neorganizovali. Napokon všetko dobre dopadlo.“

V štartovej listine sa každý rok opakujú viaceré mená bežcov. Na Žaškovský minimaratón majú krásne spomienky a radi sa tam vracajú. „Boli to moje prvé preteky. Určite sa tam budem vracať každý rok. Patria medzi moje najobľúbenejšie,“ povedal Pavol Bakoš z Chlebníc, ktorý na 49. ročníku bojoval o celkové prvenstvo. „Zo začiatku sme si bežali skupina, ktorá držala tempo. V Párnici sa to už začalo trhať a potom prišiel výbeh hore Žaškovom. Ukázalo sa, kto prepálil tempo na začiatku.“

Na šiestom kilometri sa začalo rozhodovať o víťazovi. Martin Rusina z Námestova utiekol a už si prvenstvo nedal vziať. Deň predtým vyhral na Žilinskom polmaratóne. Aj to len svedčí o jeho výbornej forme. „Večer po polmaratóne som si doprial saunu a koláče, ktoré som vyhral,“ hovorí víťaz. „Nohy boli ráno v pohode, preto som sa rozhodol štartovať. Došiel som do Žaškova, pozrel konkurenciu a rozhodol sa akciu podporiť. Poliaka Dlugosza som pokladal za víťaza. Keď som ho obehol a nepridal sa ku mne, to bolo pre mňa silné. Potom som zvoľnil tempo a kontroloval chrbát. Za mňa to boli veľmi pekné preteky. Veľmi milí ľudia počas celej trate. Malo to presne tú oravskú atmosféru, ktorú som chcel zažiť.“

S odstupom 12 sekúnd finišoval na druhom mieste Pavol Bakoš. „Asi dva kilometre pred cieľom som predbehol unaveného Poliaka. Cieľovú rovinku som išiel sám a náskok pokojne kontroloval.“

Žaškovský minimaratón zažije budúci rok veľký míľnik. Pobeží sa 50. ročník. „Pripravujeme rôzne prekvapenia. Uvidíme, aké sa podaria,“ povedal Jaroslav Bakoš. Prvý raz si bežci preniesli výsledky aj do Oravskej bežeckej ligy (OBL).

Najlepší Oravci

Muži – 1. Martin Rusina (Bratislava maratón) 36:42 min, 2. Pavol Bakoš (Chlebnice) 36:54, 3. Ján Červeň (Bežecký klub Dolný Kubín) 37:57, 4. Pavol Hrubjak (TT Vavrečka) 39:07, 5. Michal Strežo 39:25, 6. Marek Voška (KB Breza) 40:26, 7. Slavomír Praj 43:02, 8. Peter Chromčák (43:39), 9. Róbert Jaroš (SCMT) 43:59, 10. Ján Paľo 44:03,

Ženy – 1. Miroslava Babinská (Bežecký klub Dolný Kubín), 2. Jarmila Kakusová (Zákamenné) 47:01, 3. Adriána Rončáková 50:42, 4. Martina Turčinová 51:02, 5. Janka Habľáková (Orava team) 51:29, 6. Soňa Jurigová Majdová (Bežecký klub Dolný Kubín) 52:22, 7. Daniela Chovancová (Parmi Pasta) 52:22, 8. Anna Chorvátová (Orava team) 52:45, 9. Eva Pindiaková (Rabča) 54:46, 10. Michaela Lietavová (Mútne) 56:37.