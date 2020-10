Koronavírus zatvára školy na Orave

Počet pozitívne testovaných v troch oravských okresoch sa blíži k tisícke, najhoršie je na tom námestovský.

1. okt 2020 o 13:10 Martin Pavelek

NÁMESTOVO. Ministerstvo školstva evidovalo k 29. septembru na Slovensku 48 zatvorených škôl. Najviac, až sedem, ich bolo v okrese Námestovo, kde zatvorili 31 tried, do ktorých chodí viac ako 2300 detí.

Je to dôsledok prudkého šírenia ochorenia COVID-19 v tomto okrese, kde ku dnešnému dňu evidujú 458 infikovaných, pričom za včerajší deň pribudlo 71.

V Tvrdošínskom okrese štatistiku rozšírili 47 infikovaní, v Dolnom Kubíne deviati. Na celej Orave bolo v prvej vlne pozitívne testovaných približne 60 ľudí, dnes sa ich počet blíži k tisícke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rúška prikázali nosiť aj prvákom

Pri zisťovaní informácií o zatvorených školách sme sa obrátili na Školský úrad Zákamenné, pod ktorý patrí 21 základných škôl okresu Námestovo. Vedúca úradu Ľubica Miklušičáková nám ale odpovedať nevedela. „Školy nemajú povinnosť hlásiť nám zatvorenie z dôvodu koronavírisu. Oznamujú to na špeciálnu stránku ministerstva školstva, do sekcie, kde nemáme prístup.“ Preto sme informácie získali hlavne z webových stránok škôl a od riaditeľov.

„Najskôr mal pozitívny test jeden ôsmak, preto sme doma nechali na dva dni len túto triedu,“ hovorí riaditeľ Ľuboš Paták. „Potom sa pridali ďalší štyria žiaci, tak sme rozhodli o prerušení vyučovania v celej škole do konca týždňa. Deti majú voľno, vyučovanie je prerušené. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Možno ostaneme zatvorení aj ďalší týždeň.“

Súvisiaci článok Okres Námestovo predbehol Bratislavu, nákaza je aj v dvoch firmách Čítajte

V Oravskom Veselom zatvorili základnú aj materskú školu kvôli trom pozitívne testovaným zamestnancom.

V Mútnom sa deti mali vrátiť do školy 29. septembra, no po hromadnom testovaní zamestnancov ochorenie COVID-19 potvrdili u ďalšieho pedagóga základnej školy a nepedagogického zamestnanca v materskej škole, preto karanténu predĺžili do pondelka 5. októbra.

V Breze po dvojdňovom voľne nariadili nosenie rúšok na dva dni počas vyučovania aj žiakom prvého stupňa.

V Oravskej Lesnej začala karanténa 23. septembra, vyučovanie obnovia 2. októbra. Na rozdiel od väčšiny ostatných škôl, kde majú deti aj pedagógovia voľno, v Oravskej Lesnej vo všetkých triedach prebieha dištančné vzdelávanie.

Dolnooravskí žiaci zatiaľ odolávajú

ZŠ v Zákamennom je druhá najväčšia na Orave. Navštevuje ju takmer sedemsto žiakov. Prvý stupeň si užíva celotýždňové voľno. „Týka sa to 15 tried s takmer tristo žiakmi,“ hovorí riaditeľ Pavol Demko. „Kolegyňa začala pociťovať príznaky, preto ostala doma a dala sa testovať. Mala pozitívny výsledok, ale predtým sa pohybovala v zborovni a učila vo viacerých triedach. Preto sme z preventívnych dôvodov rozhodli o prerušení vyučovania od prvého až po štvrtý ročník.“

V Tvrdošínskom okrese, odkiaľ sa ochorenie začalo šíriť po zájazde do Chorvátska je situácia v školstve lepšia, triedy a školy dočasne zatvárajú výnimočne.

Školské zariadenia v Dolnokubínskom okrese sú na tom najlepšie, vírus sa deťom aj pedagógom zatiaľ vyhýba, celá škola zatvorená nie je v meste ani v dedinách.