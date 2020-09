Mužstvo z dediny mohlo vyradiť sedemnásobného majstra

Slovenský pohár vo futbale medzi Oravským Veselým a Žilinou rozhodli pokutového kopy.

30. sep 2020 o 19:38 Tomáš Ferenčík

Pred štyrmi rokmi to bola veľká sláva. Do Oravského Veselého prišiel Slovan Bratislava a v areáli by ste len ťažko hľadali voľné miesto. Na zápas Slovenského pohára prišli tri tisícky divákov. Toľko obyvateľov nemá ani obec (2961).

V tomto roku by sa situácia určite opakovala. Sedemnásobný majster zo Žiliny by určite futbalový štadión Tatranu naplnil znovu do posledného miesta. Lenže za súčasných opatrení v boji proti koronavírusu si mohla zápas pozrieť len stovka ľudí. Je to škoda, zápas ponúkol výborný futbal a krásnu zápletku.

TJ Tatran Oravské Veselé - MŠK Žilina 1:1 (1:1)

Góly: 6. M. Gočal - 2. K. Bari

Domáci hráči vstúpili do zápasu nabudení, ale už v 2. min ich schladil rýchly gól. Adam Žilák urobil školácku chybu pri bočnej čiare a Bari darovanú loptu poslal do siete. Oravské Veselé gól nezlomil. Naopak, chlapci ožili a o chvíľu sa dočkali vyrovnania. Spoza šestnástky napriahol Marián Gočal a jeho strela zapadla do vinkľa. V ostatných minútach držali loptu technickejší Žilinčania, ale nebezpečnejší v útoku boli domáci. Marián Gočal mal dve šance na skórovanie. Najprv hlavičkoval vedľa a potom obišiel aj brankára, ale z ťažkej pozície už trafil iba obrancu. Skórovať mohol aj Ratica.